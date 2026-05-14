Après avoir passé des centaines d'heures sur Stardew Valley, les fans du genre peuvent enfin savoir quand sortira le nouveau tiré de la licence qui a inspiré son créateur.

Voilà qui va faire battre le cœur d'expérience cosy à la ferme. Parmi tous les jeux qui tentent de marcher sur les plates-bandes de Stardew Valley, les propositions sont de plus en plus diverses. Cela dit, il y a bien une licence qui fait toujours office de valeur sûre, d'autant que, sans elle, le jeu de ConcernedApe n'existerait pas. Alors qu'elle célèbre ses 30 ans cette année, elle prépare un tout nouvel épisode. Après la grande annonce, c'est l'heure de connaître la date de sortie.

L'alternative idéale à Stardew Valley vous donne rendez-vous en 2026

Les jeux de gestion de ferme sont incontournables sur la scène des cozy games. Stardew Valley en est le meilleur exemple : après 10 ans d'existence, il est toujours au top et ça risque de continuer un moment. Cela dit, en attendant les futures mises à jour, les fans vont avoir de quoi faire en la matière. La licence Harvest Moon compte faire son retour cette année pour ses 30 ans avec un jeu inédit.

Deux mois après son annonce, Harvest Moon Echoes of Teradea se dévoile un peu plus. Natsume Inc et Maximum Entertainment ont partagé tout un tas de nouvelles images donnant un aperçu plus concret de ce que qui nous attend. Comme dans un Stardew Valley, le temps s'écoulera au fil des saisons, avec une météo changeante qui pourrait avoir des conséquences sur l'aventure.

Cependant, la grande nouveauté attendue dans Harvest Moon Echoes of Teradea, c'est sa faune. Les Stardew Valley-like mettent évidemment l'accent sur l'élevage. Mais là, ce futur épisode nous mettra face à des animaux sauvages qui vont mouvementer la vie locale. Malgré les embuches, nous pourrons aussi nous en faire des compagnons avec des capacités uniques.

De manière générale, ce nouvel Harvest Moon tend à offrir une histoire plus maîtrisée, vous demandant d'aider à rebâtir les villages alentours. En outre, l'open world permettra notamment de visiter des îles lointaines, non pas comme Stardew Valley mais plutôt comme Animal Crossing New Horizons. On relève aussi des mécaniques plus diverses pour évoluer dans cet univers et, cela va sans dire, une dimension sociale très importante avec pas moins de 10 options romantiques.







© Natsume Inc.

En attendant la version 1.7 de Stardew Valley, vous allez bientôt pouvoir vous lancer dans cette nouvelle aventure cosy. Harvest Moon Echoes of Teradea sortira le 24 septembre 2026 sur PC, Nintendo Switch et PS5.