Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, le jeu Harry Potter d'Avalanche Software (Disney Infinity), a envoyé du rêve avec son trailer de la Gamescom 2022. Et il continue sa promotion avec des détails sur le gros collector ou encore son contenu exclusif à la PlayStation 5.

Harry Potter Hogwarts Legacy réserve une quête aux joueurs PS5

La fuite des DLC / précommandes a semble t-il omis de le mentionner, mais Hogwarts Legacy aura une mission totalement exclusive à la PS5. Ce n'est pas un bonus lié à une réservation mais bien un partenariat entre Warner Bros. Interactive Entertainment et PlayStation.

« La quête exclusive PlayStation est disponible avec n'importe quel édition PlayStation du jeu. Ce n'est pas lié à la précommande. Précommander le jeu sur PS5 ou PS4 permettra d'obtenir la recette de la potion Felix Felicis. Plus de détails arrivent prochainement » déclare Chandler Wood, le community manager d'Avalanche Software.

Ce que vous n'aurez pas avec toutes les versions, physiques, c'est une baguette magique en lévitation.

Un collector fait pour les sorciers

Le community manager ne s'est pas contenté de répondre à une interrogation d'un internaute. Cette semaine, il s'est livré à un unboxing de l'édition collector d'Hogwarts Legacy pour le coup original et qui colle bien avec l'univers d'Harry Potter.

La pièce maîtresse est un livre en dur, les pages ne sont pas en papier et ne peuvent pas être tournées, que l'on peut alimenter en branchant un câble. Une fois cette étape réalisée, vous pourrez faire léviter une baguette magique au-dessus de l'ouvrage. D'autres goodies ? Oui, le jeu en version physique rangé précieusement dans un steelbook.

Et maintenant, l'information qui va faire mal : le prix. L'édition collector est actuellement autour des 330€ mais pourrait descendre à 300€ en tarif éditeur. Une petite économie qui ne serait pas négligeable évidemment, mais ça reste un collector parmi les plus chers que l'on ait pu voir jusqu'aujourd'hui. En plus d'items en jeu, cette édition permet de jouer à Hogwarts Legacy en avance.