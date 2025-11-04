Une énorme surprise serait en préparation pour la saga Harry Potter. Les fans n'auraient pas imaginé ça et ça devrait particulièrement intéresser les joueuses et joueurs.

La magie pourrait encore frapper. Un nouveau leak à propos de l'univers Harry Potter affole la toile depuis quelques jours. Cela ne concerne pas les livres, les films, ni la future série HBO. Non, il est question cette fois de jeu vidéo. Plus encore, cette fuite devrait faire la joie de très nombreux adeptes d'un titre déjà hyper populaire et qui n'attendent que ça depuis des années.

Harry Potter pourrait s'offrir une énorme collaboration

De nouveaux projets sont en cours autour du Wizarding World dans son ensemble. HBO travaille sur une nouvelle adaptation des livres de J. K. Rowling, tandis que le studio Avalanche serait concentré sur un nouvel opus d'Hogwarts Legacy. Mais une autre surprise pourrait faire la joie des joueuses et joueurs dans un avenir plus ou moins proche.

En effet, d'après les derniers bruits de couloir venus de leakers réputés sur les réseaux sociaux, Harry Potter devrait avoir le droit à sa collaboration avec Fortnite. Le jeu d'Epic Games a fait du crossover sa marque de fabrique. La nouvelle saison a débuté tout juste ce week-end et a entièrement redessiné la carte à l'effigie des Simpson. Juste avant, la période d'Halloween a vu des personnages de films d'horreur culte rejoindre le roster. Il n'y aurait donc rien d'étonnant à ce que les apprentis sorciers arrivent à leur tour.

Si la rumeur partagé sur le fil reddit r/FortniteLeaks est avérée, on imagine déjà des skins Fortnite à l'effigie d'Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Voldemort serait également un incontournable. On peut aussi imaginer la présence d'autres professeurs comme Severus Rogue ou Minerva McGonagall. Le directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, et le garde chasse, Rubeus Hagrid, sauraient aussi faire la joie des fans.

Et les fans, on peut dire qu'ils se montrent enthousiastes. Sur le réseau social X, on peut déjà lire que des personnes n'ayant jamais joué à Fortnite s'y mettraient pour une collaboration Harry Potter1. D'autres confient que c'est « quelque chose qu'[ils] espérai[ent] vraiment voir »2 dans le jeu un jour. On passera en outre sur les « Oh mon Dieu »3 et autres « OK, je vais y rejouer »4. Même si la potentielle implication de l'autrice J. K. Rowling dans un tel événement n'est pas pour satisfaire tout le monde après les polémiques la concernant, cela resterait un événement colossal pour le jeu d'Epic Games.

Personnages du lore de Fortnite. © Epic Games.