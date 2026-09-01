Derrière ses grandes lunettes rondes, Harry Potter n’a décidément pas fini de faire les yeux doux aux consoles de Nintendo. Hogwarts Legacy avait célébré la rentrée du constructeur avec la Nintendo Switch 2 lors de son lancement. Et un autre jeu s’apprêterait à accompagner la nouvelle console de Big N et pas n’importe lequel : LEGO Harry Potter Collection, l’une des adaptations les plus appréciées de l’univers, qui est apparue par inadvertance chez un revendeur canadien.

Après Hogwarts Legacy, un autre jeu Harry Potter arriverait sur Nintendo Switch 2

Le site marchand Video Games Plus a vendu la mèche en listant une version Nintendo Switch 2 de la compilation. Le revendeur va même encore plus loin en avançant même une date de sortie, le 16 octobre 2026, et en affirmant que LEGO Harry Potter Collection sera commercialisé en version physique sous forme de Carte clé de jeu. La cartouche ne contiendrait donc pas l’intégralité du jeu et servirait essentiellement de clé pour télécharger les données nécessaires sur la Nintendo Switch 2. Une solution qui se démocratise de plus en plus, mais qui continue de faire grincer quelques dents chez les collectionneurs. Mais toujours moins que chez les joueurs PlayStation.

Si cette fiche n’a donc évidemment rien d’officiel avant une annonce de Warner Bros. Games, ce ne serait pas la première fois que le marchand, ou l’un de ses confrères, fait fuiter les plans d’un éditeur en marge d’une révélation. Et avec le Nintendo Direct de septembre à l’horizon, impossible de ne pas faire un quelconque rapprochement. Avant l’arrivée de Hogwarts Legacy, LEGO Harry Potter Collection était considéré comme le meilleur jeu tiré de la licence.

Que contient la compilation ?

Pour rappel, elle rassemble les deux jeux à l’esthétique toute en briques, Années 1 à 4 et Années 5 à 7, soit l’intégralité de l’aventure du sorcier à lunettes de Poudlard. Le tout avec le cocktail TT Games que l’on adore, de l’exploration, des casse-têtes, une tonne de personnages à débloquer, de la coopération, et la petite touche Harry Potter avec des sorts, des potions, des cours de magie ou des duels. Reste désormais à voir si ce portage Nintendo Switch 2 embarquera quelques changements et de nouvelles options de confort pour rafraîchir un peu l’expérience. Si le portage venait à se confirmer, il faudrait certainement attendre le Nintendo Direct de septembre, qui serait calé au 10 septembre selon d’autres rumeurs.

Source : Video Games Plus