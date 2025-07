Teasé le mois dernier par Phil Spencer à l’occasion du Xbox Games Showcase, le retour d’Halo se confirme aujourd’hui plus que jamais par le biais d’un nouveau communiqué officiel publié par ses créateurs. En effet, alors que certains bruits de couloir évoquaient il y a plusieurs semaines que la franchise pourrait refaire parler d’elle d’ici la fin de l’année, Halo Studios confirme désormais que ce sera effectivement le cas, et que nous n’aurons pas à attendre très longtemps avant de découvrir de quoi il en retourne réellement.

Halo confirme sa grande annonce pour cette année

Car comme l’indiquaient très justement les rumeurs, c’est bel et bien à l’occasion du prochain Halo World Championship, qui se tiendra à Seattle du 24 au 26 octobre prochain, que le studio fera sa grande annonce. « Au cours des dernières semaines, de nombreuses spéculations ont eu lieu sur le moment et l’endroit où des détails supplémentaires pourraient apparaître concernant l’un des nombreux projets sur lesquels [nous travaillons] activement » peut-on notamment lire dans un billet publié sur le site de la licence.

« Nous n’avons pas l’habitude de commenter de tels sujets, mais cette fois-ci, nous voulons entrer dans la discussion et partager un peu plus de perspective pour les fans qui pourraient être sur le point de décider s’ils doivent participer à l’événement de cette année ». Et c’est après avoir rappelé toutes les annonces faites à l’occasion de la dernière édition que le studio ajoute alors la phrase qui ne laisse absolument aucune place au doute :

« La spéculation est toujours amusante, mais si vous voulez le scoop officiel concernant ce sur quoi travaille Halo Studios, vous ne voudrez pas manquer le Halo World Championship de cette année. Nous espérons vraiment que vous ne rejoindrez à Seattle en octobre ! » Halo Studios, dans le dernier billet publié sur Halo Waypoint

Le mystère reste complet

On ne peut pas faire plus officiel donc, l’avenir de Halo sera bel et bien dévoilé d’ici trois petits mois. Reste maintenant à savoir quel projet sera concerné par la fameuse grande annonce. S’agira-t-il de « Project Foundry », dont nous avons découvert l’existence en octobre 2024 ? S’agira-t-il du nouveau remaster d’Halo: Combat Evolved, qui fait l’objet de certaines rumeurs depuis quelques temps ? Ou s’agira-t-il du mystérieux titre destiné à arriver sur PS5, découvert le mois dernier par un dataminer ? Réponse fin octobre.

Source : Halo Waypoint