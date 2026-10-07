Après le transfert de la franchise à Activision, Halo Studios adresse un message d'adieu déchirant et des aperçus d'un jeu qui ne verra jamais la lumière du jour.

Après le lancement en juillet dernier de Campaign Evolved, le Remake sous Unreal Engine 5 du tout premier jeu sorti en 2001, l'entité Halo Studios créée relativement récemment pour remplacer 343 Industries afin d'offrir un nouveau cap à la célèbre franchise FPS tire déjà sa révérence. Suite à la dernière vague du « Reset » de Xbox, l'éditeur a en effet confié l'avenir de Master Chief à Activision (Call of Duty), qui planche déjà sur un « reboot complet » visant à offrir le « plus grand jeu de la saga ». Dans un dernier message déchirant, l'ancien studio fait donc des adieux émouvants et offre aux fans des concept arts de ce qu'aurait pu être l'avenir de la licence d'après leur vision désormais révolue.

Que contient l'ultime message émouvant d'Halo Studios à sa communauté ?

Dans un article de blog massive d'Halo Waypoint, Alex Wakeford, scénariste de la franchise, a posé le numéro 171 de Canon Fodder, qui s'intéresse au lore tentaculaire de la saga, tout en annonçant divers projets en cours de production à son égard. De façon assez dramatique, celui-ci a été posté deux jours avant l'annonce du transfert de la licence à Activision, et par extension de la fermeture d'Halo Studios.

Cet article de blog avait ainsi trait à la présentation de nombreux livres et produits dérivés visant à densifier encore l'univers de Halo, mais aussi des concept arts de Zeta, la structure que l'on explore dans Infinite. Ces visuels représentent selon toute vraisemblance un aperçu de ce qu'aurait pu proposer le prochain jeu canonique du studio, en plus d'un très potentiel Remake de Halo 2.

Malheureusement, Alex Wakeford n'avait pas encore conscience que tout ou partie de ce qu'il a présenté dans cet article de blog allait disparaître en poussière avec le passage de flambeau à Activision et la fermeture d'Halo Studios. Il a toutefois mis à jour ce numéro 171 du Canon Fodder avec un message empli d'émotion.

« Ainsi s'achève Canon Fodder. Pour toujours ? Qui sait, hein ? Qui sait. Peut-être que le numéro 171 marque bel et bien la fin définitive de cette rubrique sur Halo Waypoint. Et c'est très bien ainsi. La valeur d'une chose ne réside pas dans sa durée éternelle, mais dans les moments partagés et ce qu'ils ont représenté pour nous. Comme l'écrivait Philip Larkin : "Ce qui survivra de nous, c'est l'amour". Et nous avons profondément aimé vivre cette formidable aventure avec vous. Haruspis et Grim, fin de transmission », a conclu Alex Wakeford.







© Halo Studios

Quel avenir pour la licence historique de Xbox ?

Avec la fermeture de Halo Studios et le transfert de la franchise à Activision, le mystère reste entier quant à son avenir. D'après de récentes rumeurs, Sledgehammer Studios (MW 2 2022, MW 3 2023 ou encore Vanguard) aurait pris la relève et prévoirait un « reboot complet » centré sur les origines de Master Chief, avec à la fois une campagne et un mode multijoueur.

Est-ce à dire que tout le travail d'Halo Studios appartient désormais au néant, ou une partie de leur labeur survivra-t-elle avec Activision aux commandes ? Rien n'est moins sûr en l'état, et il faudra donc attendre de nouvelles annonces officielles pour en avoir le cœur net.

Source : Halo Waypoint