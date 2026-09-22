Microsoft vient d’annoncer de nouveaux bouleversements dans le cadre de sa restructuration et Halo Studios en fera les frais, en perdant une grande partie de son équipe, en plus de la licence.

Le grand reset de Xbox n’en finit plus de faire des dégâts. Après une première vague de 1600 suppressions de postes et plusieurs cessions de studios, Microsoft vient d'annoncer une nouvelle restructuration massive de sa branche Xbox. Cette fois, 268 postes ont été supprimés, fusion d’équipes et, surtout, un changement de taille pour Halo, dont le prochain épisode principal sera désormais développé par Activision.

Halo Studios forcé de passer la main à Activision

Après que quelques médias ont lancé l’alerte, le couperet est tombé. Dans une note interne, Matt Booty, patron du contenu Xbox, confirme que « Activision développera désormais le prochain jeu Halo », avec une équipe spécialement constituée pour l’occasion et distincte de celles travaillant sur Call of Duty. Une petite équipe d’Halo Studios continuera néanmoins d’assurer le suivi de Halo Infinite et Campaign Evolved. Un changement pour le moins spectaculaire pour une franchise historiquement associée à Microsoft et 343 Industries, devenu Halo Studios entre-temps. Le studio avait justement été réorganisé autour de l’Unreal Engine 5 afin d’amorcer une nouvelle ère pour la série. Activision promet désormais de prendre le relais avec toutes les belles promesses marketing habituelles pour mieux faire passer la pilule et ambitionne donc de « faire le plus grand jeu Halo jamais créé, digne de son univers et de son héritage ».

Pendant ce temps, le reste de Halo Studios devrait être concerné par les 268 suppressions de postes annoncées. Le grand remaniement ne s’arrête cependant pas au Master Chief. Activision récupère également World’s Edge, responsable d’Age of Empires, ainsi que Rare et donc Sea of Thieves. Bethesda de son côté, étend, logiquement, son périmètre à Obsidian, qui poursuivra ses projets actuels tout en travaillant avec le studio de Todd Howard sur un nouveau Fallout. La fusion s’étendra même aux deux studios travaillant sur Forza. Playground Games et Turn 10 seront réunis au sein d’un seul studio consacré à Forza et Fable. Avec ces 268 nouvelles suppressions, Xbox atteint désormais près de 1900 postes concernés par la restructuration annoncée pour son exercice fiscal. Et le fameux « reset » est loin d’être terminé. Reste à voir ce que donnera le premier jeu Halo sans ses développeurs d’origine.

Source : TheVerge