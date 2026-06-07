Halo est l'une des plus anciennes licences de Xbox et elle sera prochainement mise à l'honneur avec un nouveau jeu, ou presque. Le premier opus légendaire de la licence s'apprête à revenir dans une version entièrement remise au goût du jour avec Halo Campaign Evolved, un remake de la partie solo du célèbre FPS. Le jeu s'est dévoilé davantage lors du Xbox Showcase.

Un nouvel aperçu de Halo Remake au Xbox Showcase

Après un Halo Infinite qui a bien eu du mal à convaincre comme il aurait dû, on attend tous un nouveau jeu Halo inédit. Mais pour l'heure, il est surtout question de faire renaître le mythe de ses cendres avec le remake du premier jeu. Halo Campaign Evolved est une refonte de la campagne solo du tout premier opus de la saga, celui créé par Bungie en 2001, il y a donc 25 ans déjà. Le premier volet d'une saga qui marquera l'histoire de Xbox, et même le FPS dans son ensemble. C'est aujourd'hui une licence extrêmement appréciée qui a su se développer au fil des années, malgré les changements de main.

Si l'annonce a fait beaucoup de bruit, nous sommes en droit de se demander si un remake est franchement utile. Le jeu a déjà eu le droit à une refonte visuelle avec la compilation des Halo Anniversary qui a remis au goût du jour la plupart des jeux de la licence dans leur entièreté. Halo Campaign Evolved se concentrera essentiellement sur la partie solo du jeu, il n'y a pas de multi compétitif de prévu. On retrouvera le Master Chief dans sa première grosse aventure avec Cortana, son agent IA. Fuyant la planète Reach en étant poursuivi par les Covenant, une race extraterrestre ayant décidé de faire la guerre contre l'humanité, plusieurs rescapés ainsi que le Spartan John 117, aka Master Chief, tombent sur une gigantesque structure en forme d'anneau, le Halo. Un crash plus tard, notre Spartan se retrouve sur la structure et doit s'en échapper.

Des surprises en jeu et une date de sortie confirmée

Halo Campaign Evolved reprendra le jeu de A à Z en retapant intégralement les graphismes mais aussi le gameplay, qui a tout de même sacrément vieilli depuis ses vingt dernières années. Cerise sur le gâteau, le jeu nous promet également des surprises puisque de nouvelles missions inédites seront aussi de la partie. Les fans seront également aux anges d'apprendre qu'il est confirmé que Halo Campaign Evolved ne tardera pas à sortir puisque le jeu arrivera le 28 juillet 2026.