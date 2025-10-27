Cette fois-ci, c’est officiel : le premier Halo fera bel et bien son grand retour sous la forme d’un remake dès 2026, avec quelques nouveautés à la clé et surtout, une sortie prévue sur PS5.

Après avoir fait l’objet de nombreuses rumeurs pendant des mois, les choses sont maintenant on ne peut plus officielles. Oui, Halo fera bel et bien son grand retour en 2026, et pas de n’importe quelle façon. Car comme le laissaient entendre les différents bruits de couloir, c’est bien au travers d’un remake des premières aventures de Master Chief que Xbox se prépare à faire renaître sa franchise emblématique, cinq ans après la sortie d’Halo Infinite. Et pour l’occasion, un certain nombre de surprises sont au programme.

Xbox annonce Halo Campaign Evolved, remake du premier opus

Officialisé ce vendredi soir lors du Halo World Championship, le remake d’Halo Combat Evolved, cette fois-ci rebaptisé Halo Campaign Evolved, verra donc le tout premier opus de la franchise revenir dans une version entièrement reconstruite sous Unreal Engine 5. Loin de se limiter à une simple mise à jour graphique, le titre embarquera toutefois de multiples nouveautés pour l’occasion, à commencer par un gameplay légèrement retravaillé et enrichi en vue d’offrir aux fans comme aux néophytes une expérience plus moderne.

« Halo Studios a intégré un arsenal d’armes et de véhicules emblématiques issus des épisodes suivants, ainsi que trois nouvelles missions bonus destinées à étendre et enrichir l’expérience du jeu originale » nous dit-on par exemple sur Xbox Wire, avant de nous annoncer que le titre sera également jouable, pour la toute première fois, en coop jusqu’à quatre joueurs en ligne. D’ailleurs, pour les plus nostalgiques, sachez qu’Halo Campaign Evolved restera jouable en coop locale à deux joueurs, conformément à la version originale sortie en 2001.

Car oui, que les puristes se rassurement : en dehors de quelques ajustements, ce remake restera aussi fidèle que possible à cette dernière. « L’objectif était de comprendre comment moderniser les mécaniques et les environnements de manière à compléter, et non remplacer, l’essence de l’expérience d’origine, afin que le jeu se ressente comme dans les souvenirs des joueurs, mais plus fluide et plus homogène que jamais » expliquent les équipes d’Halo Studios, qui en ont alors profité pour retravailler les animations, remastériser la bande-son et réenregistrer les voix.

Un remake fidèle destiné à enrichir l’expérience

En revanche, cela n’empêchera pas Halo Campaign Evolved d’apporter des changements un peu plus importants si nécessaire, de sorte à rendre l’expérience encore meilleure pour l’ensemble des joueurs. À ce titre, un niveau comme « La Bibliothèque », qui reste parmi les plus décriés de la franchise, pourra ainsi arriver avec de nombreux ajustements. « Nous avons voulu repenser le rythme et renforcer la narration environnementale » explique par exemple Max Szlagor, directeur créatif du jeu, dans les colonnes de Xbox Wire.

« Nous avons ajouté de nouvelles répliques à Guilty Spark, qui guident davantage le joueur à travers le niveau, ainsi que de nouveaux dialogues offrant plus de contexte narratif au fil de la progression. On ne change pas les histoires », insiste cependant le créateur d’Halo Campaign Evolved. « Il s’agit plutôt de les affiner et d’ajouter du contexte à ce moment précis, et à d’autres niveaux similaires, pour que les joueurs puissent suivre le fil de l’action plus naturellement ». De quoi faire de ce remake un indispensable pour tous, donc.

Et pour le coup, le moins que l’on puisse dire, c’est que Halo Campaign Evolved sera réellement disponible pour tous. Car sans trop de surprise au vu de la stratégie adoptée par Xbox depuis un peu plus d’un an maintenant, ce remake sera non seulement disponible sur Xbox Series et PC, mais aussi sur PS5. Une grande première pour la franchise donc, mais certainement pas une dernière, puisque comme l’a assuré le directeur de la communauté Brian Jarrard : « C’est réellement le début d’une nouvelle ère. Dans le futur, Halo sera sur PlayStation ».

Le retour du Halo Fest officialisé

Et cela commencera donc avec Halo Campaign Evolved dès 2026, à une date qui reste pour l’heure à préciser. La bonne nouvelle, cependant, c’est qu’un autre rendez-vous attend déjà les fans : le Halo Fest, qui se tiendra du 11 au 13 décembre 2026. Et bien que les détails à son sujet restent encore à préciser, il sera alors notamment question pour Xbox d’y proposer un concert exceptionnel, suivi d’une convention de deux jours avec compétitions d’eSport, panels, concours de cosplay, rencontres exclusives et plus encore. De quoi célébrer les vingt-cinq ans d’Halo comme il se doit, donc.

Sources : Xbox Wire, Halo Waypoint