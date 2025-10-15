À l’approche du Halo World Championship, les fuites autour des futurs projets de la licence continuent de s’accumuler. Le remake du premier opus, notamment, est concerné.

Plus les jours passent, et plus les fans d’Halo commencent à retenir leur souffle en attendant que les prochaines grosses annonces autour de la franchise ne tombent enfin. En effet, comme confirmé par Halo Studios, l’arrivée du Halo World Championship la semaine prochaine sera l’occasion pour eux de nous en dire plus sur l’avenir de la série, quatre ans après la sortie d’Halo Infinite. Et tandis que l’événement se rapproche de plus en plus, les rumeurs autour de l’un des futurs projets à venir, elles, ne cessent de s’intensifier.

Le remake du premier Halo encore victime de fuites

En effet, alors que la série phare de Xbox s’apprête à célébrer son vingt-cinquième anniversaire, il se murmure depuis un bon moment maintenant que l’éditeur préparerait actuellement un énième retour de son épisode fondateur : Halo Combat Evolved. Oui, après avoir déjà eu droit à un remaster en novembre 2011, le jeu serait désormais en passe d’avoir droit à un remake sous Unreal Engine 5, à la manière de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater par exemple. Le projet, d’ailleurs, serait notamment assuré par Virtuos, en collaboration avec Halo Studios.

Et bien que celui-ci n’ait toujours pas été officialisé pour le moment, il apparaît d’ores et déjà comme un véritable secret de polichinelle à bien des égards. Pour preuve, à toutes les précédentes fuites viennent aujourd’hui s’ajouter de nouvelles informations partagées par Halo Leaks sur X, qui confirme à son tour l’existence du projet en révélant que celui-ci inclura « des mécaniques de gameplay modernes ». Parmi elles notamment : le sprint. Un ajout qui peut paraître anodin à première vue, mais qui apporterait assurément un vrai confort de jeu.

Point intéressant, Halo Leaks ajoute tout de même que l’on peut s’attendre à « un remake complet similaire à ceux de Resident Evil », ce qui laisse entendre que quelques autres nouveautés pourraient bien être de la partie. Il confirme également que le jeu devrait sortir sur PS5, même s’il ignore quand précisément l’annonce sera faite à ce sujet. Le plus intéressant, néanmoins, tient dans le fait qu’il estime que « son gameplay sera similaire à celui du nouveau jeu multijoueur Halo, qui est selon [lui] le mode multijoueur d’Halo 7 ».

Le prochain opus principal lui aussi évoqué

Ce faisant, Halo Leaks semble ainsi confirmer l’existence d’un autre jeu majeur encore non annoncé, même si celui-ci relève naturellement de l’évidence. Car parmi les nombreuses fuites survenues au cours des derniers, il était alors question de plusieurs projets distincts, dont la plupart sont encore bien mystérieux. Rendez-vous entre le 24 et le 26 octobre, donc, pour obtenir, on l’espère, des informations officielles à propos de tout cela. En attendant, vous connaissez la chanson : on garde les pincettes de rigueur.

Source : Halo Leaks