Pour les fans de Master Chief, le grand jour est enfin arrivé. En effet, c’est aujourd’hui que démarre officiellement le Halo World Championship qui, comme nous le savons, sera l’occasion pour Halo Studios de nous dévoiler ce que nous réserve l’avenir de la franchise. Car le studio a beau avoir pris la parole à ce sujet l’an dernier, on ignore encore précisément de quoi il en retourne pour l’instant. Cela étant, les bruits de couloir ne laissent désormais plus vraiment de place au doute : un remake du premier opus semble plus que jamais se confirmer.

Le remake d’Halo Combat Evolved se confirme encore

Depuis plusieurs mois maintenant, de nombreuses sources évoquent en effet le fait que Xbox serait en train de préparer le retour d’Halo avec un remake d’Halo Combat Evolved, dont la sortie tomberait à pic pour le vingt-cinquième anniversaire de la franchise. Cela avait été teasé par Phil Spencer lors du Xbox Games Showcase en juin dernier, et cela semble de nouveau se confirmer grâce à de nouvelles sources, parmi lesquelles notamment Jason Schreier de Bloomberg, Jeff Grubbs de Giant Bomb, et l’insider Nate the Hate.

Dans son dernier rapport publié dans les colonnes de Bloomberg, d’abord, Schreier a par exemple évoqué le fait que Xbox compte annoncer un nouveau Halo dès cette semaine, « dans le but de relancer la franchise ». Car aux yeux de l’éditeur, Halo Infinite, dont la sortie remonte à 2021, serait « considéré comme un échec », ce qui explique pourquoi une refonte complète de 343 Industries a été opérée depuis. Ainsi, réintroduire la licence auprès des joueurs grâce au remake de l’un des épisodes les plus appréciés pourrait être une première étape vers cet objectif.

Quelques heures plus tard, ce fut ensuite au tour de Grubbs de poster un tweet on ne peut plus révélateur, dans lequel il écrit tout simplement : « Halo: Campaign Evolved ». Une façon peu subtile d’appuyer toutes les rumeurs, donc, mais aussi sans doute de confirmer ce que certaines sources avaient préalablement annoncé, à savoir que le remake ne proposera que la campagne du jeu. Et si jamais certains en doutaient encore, l’intervention de Nate the Hate, qui s’est contenté de répondre « Yep » avec un gif de Master Chief, s’impose alors comme la cerise sur le gâteau.

Une annonce imminente ?

Bref, à ce stade, autant dire que le remake d’Halo Combat Evolved est devenu un véritable secret de polichinelle, et qu’il ne devrait plus s’agir que d’une question d’heures avant qu’il ne soit officialisé par Xbox. Pour rappel, aux dernières nouvelles, le projet serait développé en collaboration par Halo Studios et Virtuos à partir de l’Unreal Engine 5. Il embarquerait alors quelques nouveautés telles que des mécaniques de gameplay plus modernes, qui seraient notamment héritées du prochain jeu multijoueur Halo, encore non annoncé.

