À quelques jours de la sortie du remake du premier, le prochain gros jeu Halo apparemment en difficulté aurait reçu un coup de grâce de la part de son studio.

Alors que Halo Campaign Evolved arrive bel et bien ce 28 juillet sur PC, Xbox Series ainsi que sur PS5, un autre jeu en développement au sein de Halo Studios n'aura visiblement pas survécu à son développement compliqué. Baptisé en interne Projet Ekur, ce qui devait être le futur titre principalement multijoueur de la mythique franchise pourrait finalement ne jamais voir le jour, en tout cas d'après la révélation d'un insider généralement bien informé.

Halo Ekur finalement annulé ?

Rebs Gaming, qui avait déjà rapporté le mois dernier que le fameux projet Ekur, prochain jeu de la franchise Halo à forte composante multijoueur, connaissait des « soucis majeurs » en interne, les équipes ayant visiblement beaucoup de mal à savoir quelle forme lui donner. Le projet devait apparemment être confié à Certain Affinity pour en faire un Extration Shooter, pour finalement se transformer en un shooter multi à grande échelle s'inspirant du mode Big Team Battle des précédents jeux de la franchise. Selon un nouveau rapport de l'insider, Ekur pourrait finalement ne prendre aucune forme, puisqu'Halo Studios aurait décidé de purement et simplement l'annuler.

Une nouvelle victime de la vague massive de licenciements chez Xbox ?

Outre des problèmes de gestation, cette annulation présumée du projet pourrait également et bien malheureusement être un nouveau dommage collatéral du sanglant « Reset » de Xbox et ses 1 600 licenciements qui ont eu lieu ce 6 juillet 2026. Histoire d'ajouter une autre source à cette rumeur d'une annulation d'Halo Ekur, Jez Corden chez Windows Central a ajouté que le rapport de Rebs Gaming serait « 100% vrai ».

Quel avenir pour la franchise phare de Xbox ?

Si Ekur a bel et bien fait l'objet d'une annulation de la part d'Halo Studios, on peut légitimement se demander quel est l'avenir de la franchise phare de Xbox. On a bien Campaign Evolved, remake du tout premier jeu, à venir dans quelques jours, mais qui ne remet au goût du jour que la campagne à faire en solo ou en coop. Cette revisite de Combat Evolved fait en effet l'impasse sur un mode multijoueur pourtant essentiel à l'expérience originale.

Halo a besoin d'une nouvelle expérience multijoueur pour rebondir

La version « nouvelle génération » sous Unreal Engine 5 de la franchise Halo se trouve donc sans jeu multijoueur à proprement parler, ce qui risque de lui causer du tort, surtout après la progressive et agonisante chute de popularité d'une licence autrefois mythique depuis la reprise du flambeau de Bungie par 343 Industries. Espérons donc qu'Halo Studios pourra bientôt accoucher d'un nouveau titre, ou à minima d'une nouvelle expérience multijoueur afin d'accomplir son objectif initial qu'était de revitaliser la saga de Master Chief.