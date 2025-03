La rumeur enflait depuis plusieurs semaines, elle prend un peu plus de consistance aujourd’hui. Halo: The Master Chief Collection pourrait bien débarquer sur la future Nintendo Switch 2. Mais attention : ca ne serait pas exactement comme les joueurs imaginent.

Une arrivée attendue… mais partielle pour Halo

C’est le journaliste Tom Warren (The Verge) qui a relancé le sujet lors d’un podcast. Selon lui, la collection culte Halo de Microsoft n’arriverait pas dans son intégralité sur la prochaine console de Nintendo. Autrement dit, certains jeux de la compilation pourraient tout simplement être absents du portage.

Ce serait un choix surprenant… mais pas totalement illogique. D’un côté, on peut imaginer que Microsoft souhaite réserver certains titres pour des remakes Halo ou des remasters à venir. De l’autre, la Nintendo Switch 2 – bien que plus puissante – reste une machine portable. Il est donc possible que tous les jeux ne puissent pas être portés sans compromis.

Un changement de stratégie pour Microsoft

Cette possible arrivée de Halo sur une console Nintendo est loin d’être un cas isolé. Depuis l’année dernière, Microsoft ouvre de plus en plus ses exclusivités à d’autres plateformes. On l’a vu avec Pentiment, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush ou encore Grounded.

En avril, ce sera même au tour de Indiana Jones and the Great Circle et Forza Horizon 5 de franchir le pas. Halo, véritable icône Xbox, serait donc une suite logique dans cette stratégie multiplateforme. Même en version réduite, sa présence sur Switch 2 marquerait un vrai tournant.

Bonne nouvelle : on n’aura sans doute pas à attendre longtemps pour savoir ce qu’il en est. Nintendo a prévu un Direct spécial Switch 2 ce mardi 2 avril. Ce sera l’occasion de découvrir les premiers jeux de la console, et peut-être d’enfin officialiser ce portage de Halo. Wait and See.

Source : Tom Warren