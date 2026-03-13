Steve Downes, qui interprète Master Chief dans les jeux Halo, est furieux contre la Maison Blanche, et il n’hésite pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux.

La Maison Blanche et la communication, c’est décidément toute une histoire. Régulièrement épinglée pour ses prises de position ouvertement polémiques, la demeure de Donald Trump ne rate jamais une seule occasion de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux. Et l’un de ses derniers tweets, qui n’hésite pas à vanter les mérites de l’implication des États-Unis dans la guerre en Iran, peut encore une fois en témoigner. Pour preuve, il a réussi à déclencher la colère de Steve Downes, interprète de Master Chief dans les jeux Halo, qui a réagi avec une certaine virulence.

La tête d’affiche d’Halo est furieuse contre la Maison Blanche

En cause : la présence d’images provenant de la franchise de Xbox dans une vidéo publiée sur le compte officiel de la Maison Blanche, qui compile de nombreux extraits provenant d’œuvres de la pop-culture afin de vanter sa façon de rendre « justice à l’américaine ». Un message nauséabond, en somme, auquel le héros d’Halo, et par extension l’acteur qui l’interprète, se retrouve ainsi à prendre part malgré lui. C’est pourquoi Downes a tenu à prendre la parole publiquement afin de dénoncer le tweet en question.

« J’ai appris qu’il existe au moins une vidéo de propagande, produite ou tout du moins approuvée par la Maison Blanche, qui utilise des images du Master Chief ainsi que ma voix afin de soutenir la guerre en Iran » commence par déclarer l’acteur d’Halo. « Laissez-moi être parfaitement clair : je n’ai pas participé à cette vidéo, je n’ai pas été consulté, et je n’approuve absolument pas l’utilisation de ma voix dans cette dernière, ni même le message qu’elle véhicule » ajoute-t-il ensuite dans son message.

Avant de conclure de façon on ne peut plus directe : « J’exige que les producteurs de cette pornographie de guerre puérile et répugnante retirent immédiatement ma voix ». Notons qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, soit six jours après la publication de la vidéo, la Maison Blanche n’a toujours pas réagi à cette prise de position. Pas plus que Microsoft, d’ailleurs, qui n’a visiblement pas souhaité s’exprimer sur l’exploitation d’Halo dans cette campagne de propagande menée par le gouvernement de Trump.

Source : Steve Downes