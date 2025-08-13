Voilà déjà bientôt quatre ans qu’Halo Infinite est sorti sur Xbox et PC, offrant ainsi à la série emblématique de Microsoft un dernier opus au succès relativement contrasté. Heureusement, cela n’empêchera pas cette dernière de continuer à se développer entre les mains d’Halo Studios, qui a confirmé l’an dernier être à l’œuvre sur plusieurs projets, dont l’un qui sera présenté dès le mois d’octobre lors du Halo World Championship. Et à en croire de nouvelles découvertes, il se pourrait que celui-ci soit également amené à voir le jour sur PS5.

Halo bientôt sur PlayStation ? Cela semble se confirmer

En effet, cela n’est plus un secret : Xbox n’a désormais plus aucune ligne rouge lorsqu’il s’agit de porter ses licences phares sur d’autres plateformes. La sortie imminente de Gears of War: Reloaded, prévu pour le 26 août sur Xbox Series, PC et PS5, peut d’ailleurs en témoigner. De fait, à l’heure d’aujourd’hui, la question n’est plus vraiment de savoir si une franchise comme Halo sera elle aussi destinée à arriver sur PlayStation, mais plutôt quand elle sera amenée à le faire. Et visiblement, cela semble de nouveau se confirmer pour très bientôt.

Car comme le révèle Rebs Gaming, un insider réputé pour tout ce qui touche à la saga d’Halo Studios : « Au moins un nouveau jeu Halo va sortir sur PlayStation, et il pourrait inclure une bêta ». Mais d’où tient-il cette information ? D’une petite session de datamining réalisée à l’aide de Grunt.api, qui lui a permis de découvrir la présence de non pas un, mais bien deux projets Halo dans l’API (Application Programming Interface) de PlayStation. Il précise toutefois que les deux pourraient possiblement être liés à un seul et même jeu.

Et bien qu’il soit pour l’heure encore difficile de déterminer avec précision de ce dont il est question, Rebs Gaming estime qu’il pourrait s’agir de « Project Ekur », un projet de jeu multijoueur actuellement en développement chez Certain Affinity. Ce dernier serait alors une version remaniée de « Project Tatanka », le fameux battle royale qui aurait dû voir le jour avec Halo Infinite avant d’être abandonné puis repris sous Unreal Engine 5. Ceci expliquerait d’ailleurs pourquoi deux mentions sont trouvables dans l’API : l’une concernerait la bêta, et l’autre la version finale.

Rendez-vous en octobre

Précisons toutefois que tout ceci reste pour l’instant à prendre avec de grosses pincettes. Rebs Gaming insiste en effet lui-même sur le fait que cela n’a rien de sûr, et que ces nouvelles découvertes pourraient également concerner d’autres projets en cours chez Halo Studios, tels que le remake d’Halo: Combat Evolved par exemple. Un remake qui, selon les dernières rumeurs, ne devrait d’ailleurs proposer que le mode campagne du jeu. De fait, si les deux mentions dans l’API concernent finalement deux projets différents, celui-ci pourrait aussi en faire partie.

Quoi qu’il en soit, nous ne devrions plus avoir à attendre bien longtemps avant d’être fixés sur la question, puisque l’avenir d’Halo nous sera officiellement dévoilé entre le 24 et le 26 octobre prochain. Rappelons d’ailleurs que Phil Spencer lui-même a confirmé à demi-mots le retour de la franchise pour 2026, à l’occasion des 25 ans de Xbox. Reste maintenant à savoir sous quelle forme, en sachant qu’il est peu probable que cela concerne la prochaine entrée majeure de la série, qui n’en serait encore qu’à sa phase de pré-production selon Rebs Gaming.

Source : Insider Gaming