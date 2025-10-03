En décembre prochain, Halo Infinite célèbrera déjà son quatrième anniversaire, ce qui signifie que cela fait maintenant autant d’années que la franchise emblématique de Xbox n’a pas donné signe de vie. Car Halo Studios (anciennement 343 Industries) a beau nous avoir dévoilé un aperçu de son avenir l’an dernier, le fait est que nous ne sommes pour l’heure pas plus avancés sur ce qui nous attend réellement. Même si, les rumeurs se veulent de plus en plus insistantes : un remake d’Halo Combat Evolved serait dans les tuyaux.

Le remake d’Halo Combat Evolved refait parler de lui

En effet, cela fait plusieurs mois maintenant que de multiples sources évoquent l’arrivée d’une nouvelle version d’Halo Combat Evolved, le premier opus sorti en 2001, quinze ans après la sortie de sa version Anniversary. Et à l’instar de cette dernière, l’objectif de Xbox serait alors très simple : célébrer grâce à cela le vingt-cinquième anniversaire de la création de la franchise. Mais tandis que nous n’avons toujours aucune information officielle à ce sujet, de nouvelles découvertes partagées par Rebs Gaming sur YouTube nous en apprennent aujourd’hui davantage.

D’après les sources de ce dernier, qui a déjà prouvé sa fiabilité à de multiples reprises par le passé, le remake d’Halo Combat Evolved serait le fruit d’une collaboration entre Halo Studios et Virtuos, que les joueurs ont récemment pu voir à l’œuvre sur Metal Gear Solid Delta: Snake Eater et The Elder Scrolls 4: Oblivision Remastered. D’ailleurs, à l’instar de ce dernier, le projet serait développé à partir d’un « moteur hybride », qui permettrait aux équipes de fusionner le code original du jeu avec l’Unreal Engine 5 pour un meilleur rendu.

Point intéressant à noter, toutes ces déclarations ont ensuite été corroborées par le média XboxEra, qui assure de son côté avoir eu écho des mêmes informations. Ce dernier ajoute néanmoins que malgré la présence de Virtuos, c’est tout de même Halo Studios qui reste le développeur principal de ce remake. Quant au moment exact où le projet pourrait enfin être officialisé, il semblerait que le prochain Halo World Championship, qui se tiendra du 24 au 26 octobre et où le studio a déjà confirmé faire une annonce, soit tout indiqué. Mais cela reste bien sûr à confirmer.

La série phare de Xbox bientôt sur PS5 ?

Naturellement, tout cela n’a alors pas manqué de relancer les rumeurs selon lesquelles Halo pourrait également profiter de l’occasion pour faire son arrivée sur PS5. Car outre le fait que des données liées à la franchise ont été découvertes dans l’API de PlayStation cet été, cela serait surtout une suite logique dans la stratégie de Xbox. Après tout, si une licence comme Gears of War a pu faire son arrivée sur PS5 avec le remaster du premier opus, pourquoi Halo n’y aurait-il pas droit avec le remake de son premier opus également ?

D’autant plus que cela pourrait alors être une excellente opportunité pour Xbox de relancer sa franchise, quelque peu ronronnante depuis plusieurs années maintenant. On ne peut en effet pas dire qu’Halo Infinite ait rencontré le succès escompté à sa sortie, au même titre que ses prédécesseurs, Halo 4 et Halo 5: Guardians, qui ont davantage divisé les fans. Et s’il y a bien une chose à retenir d’un titre comme Forza Horizon 5, par exemple, c’est que les joueurs PS5 ne rechignent pas à répondre présent pour découvrir les meilleurs titres de Xbox.

Sources : Rebs Gaming, XboxEra