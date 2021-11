Voilà maintenant plus d'un an que les Xbox Series X|S sont disponibles, et voilà donc autant de temps que les Spartans en puissance attendent le retour de Master Chief, et l'arrivée d'Halo Infinite.

La route fut longue, et parsemée d'embûches, mais les retrouvailles avec le héros casqué de Microsoft sont à portée de tir. A l'occasion du vingtième anniversaire du lancement de la Xbox première du nom, Microsoft a tenu à offrir une petite surprise aux joueurs présents pour l'occasion, et annonçait la disponibilité immédiate de la bêta multijoueur d'Halo Infinite. Là, maintenant, tout de suite.

Une aussi longue absence

Cette fois, nul besoin d'être membre d'une quelconque programme : il suffit de posséder un PC, une Xbox One ou une Xbox Series X|S (et une connexion Internet) pour télécharger la bêta multijoueur d'Halo infinite, et mesurer par vous-mêmes les progrès réalisés par 343 Industries depuis la première présentation (puis le report) du jeu :

Pour l'heure, seul le Xbox Cloud Gaming est encore exclu de l'équation, un manque qui devrait être rectifié "très bientôt", aux dire du constructeur. Les autres pourront dès ce soir s'adonner aux plaisirs simples des deathmatchs, et ainsi permettre à Microsoft de régler ses derniers potards avant le lancement en bonne et due forme, toujours prévu pour le 8 décembre :

Alors que nous nous préparons à une augmentation significative du nombre de joueurs prêts à rejoindre les rangs Halo Infinite le 8 décembre prochain, nous voulons nous assurer que tous nos systèmes sont prêts à fonctionner. Bien que vous puissiez rencontrer des problèmes et des bugs au cours de cette période de bêta, elle marque bien le la lancement officiel de la Saison 1 d'Halo Infinite, avec toutes les cartes, les modes et le Battle Pass complet. Les articles de personnalisation que vous gagnez ou achetez pendant la version bêta resteront avec vous après le 8 décembre. Joseph Staten, directeur créatif

Les plans peuvent changer

Vous l'aurez compris : l'aventure commence un peu avant l'heure pour le FPS ô combien attendu du label Xbox Game Studios, si l'on s'en tient évidemment à sa nouvelle date de sortie. Et parce que le temps a pu sembler long à certains, le constructeur tente de se faire pardonner :

Nous avons profité de ce délai pour ajouter des événements supplémentaires, des éléments de personnalisation et d'autres types de contenus à cette première saison : à partir d'aujourd'hui et pendant toute la première semaine, vous pouvez vous connecter à Halo Infinite pour débloquer une collection gratuite de produits cosmétiques sur le thème du 20ème anniversaire de la série.

Contrairement aux plans initiaux, qui prévoyaient de changer de Saison tous les trois mois, le Saison 1 d'Halo Infinite s'étendra jusqu'au mois de mai 2022, histoire de laisser aux équipes de 343 Industries l'occasion de revoir leur feuille de route, que l'on imagine passablement bouleversée.

Vous l'aurez donc compris : la bêta multijoueur d'Halo Infinite est disponible dès maintenant, et sera proposé en free-to-play dès son lancement, toujours calé au 8 décembre prochain sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. C'est donc ça, la patience ?