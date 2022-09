Bien que la restructuration de 343 Industries finira certainement par faire du bien au studio sur le long terme, pour l'instant, on ne peut constater que la perte d'employés importants.

Plus personne pour s'occuper du moteur d'Halo Infinite ?

David Berger, director of engineering, devrait annoncer son départ de 343 Industries d'après les sources de Lords of Gaming et Windows Central (via VGC). Berger était à son poste depuis plus de 14 ans et a passé plus de 20 ans chez Microsoft. Durant son temps chez 343 Industries, il a formé son équipe technique et a permis de sortir Halo 4, Halo 5 et Halo Infinite.

Etant donné la nature de son travail, il a contribué également au Slipspace engine, le moteur du dernier épisode, pour le meilleur comme pour le pire. Son départ, s'il se confirme bien, doit être en rapport avec les difficultés rencontrées par le studio encore aujourd'hui. En 2020, Chris Lee, à la tête du développement, avait aussi décidé de quitter l'entreprise. Récemment, c'est Bonnie Ross, en charge de 343 Industries, qui a plié bagages. Même si là encore le développement chaotique a dû jouer, elle a précisé dans son communiqué que sa décision était motivée par le besoin de s'occuper d'un « problème médical familial ».

Perdre autant d'éléments majeurs, alors que le jeu doit se relever pour être alimenté en contenus, n'est pas forcément bon signe. Peut-être que pour patienter, Microsoft laissera d'autres studios Xbox venir en aide à 343 Industries ? Après tout, ils ont plusieurs spécialistes du FPS comme les équipes de Call of Duty ou des jeux Bethesda.