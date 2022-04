Trop, c'est trop ? Si les joueurs d'Halo Infinite ont pardonné beaucoup de choses, ceux-ci mêmes perdent aujourd'hui patience. Brian Jarrard, community manager de 343 Industries, a tenté de calmer les esprits en reconnaissant les fautes du studio d'un point de vue de la communication ou sur le fait de ne pas arriver à répondre aux attentes en ce qui concerne le suivi du jeu. Le mode co-op n'est par exemple toujours pas disponible.

Brian Jarrard, sous le pseudo de ske7ch sur Reddit, a concédé les difficultés de 343 Industries à tenir ses promesses pour le multijoueur d'Halo Infinite mais demande également du temps.

Il existe en effet beaucoup de défis et de contraintes. Nous ne sommes certainement pas satisfaits d'être incapables de répondre aux attentes des joueurs et de la communauté, c'est une situation difficile qui va demander du temps à l'équipe. À l'heure actuelle, l'accent est mis sur la saison 2 et nous aurons davantage d'informations à partager dans les semaines à venir. Pendant ce temps, la planification de la production, le calcul des coûts ou l'embauche sont en cours, ce qui n'est pas vraiment propice à des mises à jours régulières et détaillées. Nous comprenons que la communauté est tout simplement à bout de patience et franchement, qu'elle en a assez des paroles. Nous avons juste besoin de temps pour que l'équipe règle les détails et ensuite, nous pourrons assurément partager autant de choses que nous le pouvons.