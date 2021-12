Seamus Blackley, celui qui est fréquemment considéré comme étant "le père de la Xbox," s’est récemment exprimé au sujet d’une vidéo montrant des abus sexistes en cours de partie de Halo Infinite. Tout a commencé lorsqu’une streameuse australienne répondant au pseudonyme de "Grenade Queen" a partagé un extrait d’une de ses parties de Halo Infinite.

Au cours de cette partie, ses performances n’étaient de toute évidence pas au niveau de ce qu’attendaient ses coéquipiers. Et ils ont profité de ces statistiques pour couvrir "Grenade Queen" de remarques sexistes. En plus de l’inviter à partir ou "d’aller jouer à Fortnite," les coéquipiers de la streameuse lui conseillent également de "montrer ses nichons sur Twitch."

Pour justifier la nécessité de son départ du jeu, un des participants au chat lui fait remarquer que « Master Chief n’a jamais été une femme. » Selon « Grenade Queen, » ces remarques absolument affligeantes ne sont qu’un extrait de ce à quoi elle a eu droit. Sans surprise, ces remarques et autres insultes ont fait vivement réagir sur les réseaux sociaux.

Et parmi les personnes qui ont commenté ce triste spectacle se trouvait donc Seamus Blackley. Le "père de la Xbox" a cité la vidéo de "Grenade Queen" et y a joint son avis :

Ce n’est pas l’avenir que nous avions envisagé pour le Xbox Live. La communauté de joueurs doit, avec l’aide de Microsoft, souligner et arrêter (ce type de comportement). Changer les choses va demander aux joueurs, développeurs et constructeurs de consoles de travailler en équipe. Et il est temps que ça se fasse. Cela devrait même déjà être fait. Je sais que cette situation n’est pas nouvelle.

Je sais que vous êtes en colère car rien n’a été fait pendant longtemps. Et vous avez raison. Cela ne fait que me motiver davantage. Il est possible de faire le ménage dans ces environnements. Faisons-le.