Il faudra être patient pour accéder à des nouveaux contenus dans Halo Infinite, mais 343 Industries n'abandonne pas le chantier. Dans les modes promis pour la saison 2, il y a Last Spartan Standing qui, à priori, aurait laissé s'échapper quelques détails avant l'heure.

Un peu de battle royale pour Halo Infinite ?

Last Spartan Standing, un mode totalement nouveau d'Halo Infinite, sera ajouté à la saison 2 Lone Wolves. Le compte Twitter Delta_Hub prétend avoir débusqué des renseignements via le datamining. Sur les clichés partagés par l'internaute, on peut lire "chacun pour soi", "BTB" pour Big Team Battle, et que les joueurs pourront améliorer leur équipement en scorant afin d'être le dernier survivant.

Chacun pour soi ! Améliorez votre équipement en gagnant des points personnels afin d'être le dernier spartiate debout.

Pour les Sherlock Holmes du Net, on pourrait se diriger vers un battle royale, un genre qui a encore le vent en poupe. Tout le monde rêverait d'avoir son Fortnite, non ? Mais pour Halo Infinite, il ne faut pas s'emballer. La rumeur d'un BR ne date pas d'hier, et a été débunkée par les développeurs. Étaient-ils sincères ou cachaient-ils quelque chose ?

Battle royale ou non, Last Spartan Standing aura peut-être du retard...

Deux autres modes pour la saison 2

Last Spartan Standing n'est pas le seul mode attendu dans Halo Infinite. Le multijoueur du jeu accueillera :

Land Grab : la surprise du chef, patience !

Roi de la colline : le fameux que les fans connaissent bien mais cet épisode apportera toutefois sa touche

Normalement, ils devraient être disponibles avec la saison 2 Lone Wolves, à partir du 3 mai 2022. Mais c'est sans compter sur les difficultés rencontrées par 343 Industries, qui rendent les fans furieux. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ces modes soient donc à l'heure.