L'horizon semblait pourtant s'éclaircir pour la sixième aventure de Master Chief : après un report d'une année calendaire, celui qui ne sera pas le jeu de lancement des Xbox Series X|S profitait de vents favorables pour ouvrir par surprise la bêta de son mode multijoueur à tous les Spartans en puissance, et tout semblait enfin rentrer dans l'ordre pour Halo infinite. 43 Industries annonçait même l'arrivée du premier événement Fracture Tenrai pour les prochains jours.

C'était vraiment pas sa guerre

Mais alors même que notre Spartan maison pouvait enfin vous faire part de ses impressions rassurées sur le solo d'Halo Infinite, voilà que les développeurs annoncent un nouveau report : celui du mode coopératif de la campagne principale. Cet été, les modes Coop' et Forge avaient déjà été décalés, et étaient respectivement attendus pour le lancement de la Saison 2, et pour celui de la Saison 3, plus tard.

Malheureusement pour les joueurs, le récent report de ladite saison 2 au mois de mai 2022 décale d'autant le lancement du mode Coop', comme vient de l'officialiser le directeur créatif Joseph Staten auprès de nos confrères d'Eurogamer :

Au moment où nous avons parlé des modes Coopération et de Forge, j'avais dit que notre objectif était de lancer la première avec la Saison 2 et la seconde avec la Saison 3. Nous avons décidé de prolonger la Saison 1, et notre objectif reste donc le même. C'est un objectif que nous espérons atteindre : nous ne pouvons pas nous engager sur des dates fermes pour le moment, car comme nous l'avons constaté avec la bêta du mode multijoueur, d'autres éléments pourraient devenir prioritaires.

"Ready when you are"

Vous l'aurez donc compris : l'arrivée d'une campagne jouable en coop' en mai 2022 n'est même plus une certitude, et Staten de rappeler que la prise en compte des récents retours occupait déjà largement les équipes de 343 Industries. Les joueurs d'Halo Infinite pouvaient donc s'attendre à de nouvelles surprises, et pas forcément des bonnes.

Rappelons les déclarations du même Joseph Staten en août dernier quant au chantier titanesque que représentent les nouvelles aventures de Master Chief :

Nous en avons discuté, mais nous en sommes arrivés à la conclusion qu'Halo Infinite est un jeu "live", et il ne sera jamais vraiment "fini" : il va progresser et évoluer avec chaque nouvelle saison.

Pour ceux qui se fichent de partir seul à la découverte de sa campagne, rappelons qu'Halo Infinite sera (enfin) disponible le 8 décembre prochain sur PC, Xbox One et Xbox Series.