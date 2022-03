Décidément, Halo Infinite et 343 Industries subissent encore des turbulences. Un mode très attendu se voit une nouvelle fois retardé, alors que le studio perd un autre développeur clé. Pour contrebalancer le négatif, le studio nous en dit plus sur la saison 2 du multijoueur qui, elle, sera bien à l'heure.

La coopération, ce n'est pas pour demain

Absent du lancement d'Halo Infinite et encore repoussé par la suite, le mode coopération ne sera pas disponible à la sortie de la saison 2 du multijoueur. Pourquoi ? Plusieurs raisons s'entremêlent. Le studio explique :

Nous avançons à grands pas sur la campagne coop en ligne. Mais la réalité est qu'il faudra plus de temps pour offrir une expérience coopérative en ligne à quatre joueurs de haute qualité et complète, dans un monde aussi massif et ouvert. Nous nous engageons également à proposer une belle expérience coopérative en local, à deux via écran partagé, sur toutes les consoles Xbox, de la One à la Series X. Les portions non linéaires et très ouvertes de la campagne représentent d'importants défis en écran scindé qui nous ont pris davantage de temps à résoudre. Tout ceci veut dire que nous ne serons pas en mesure de délivrer la co-op en ligne le 3 mai, au lancement de la saison 2. Néanmoins, nous visons toujours une sortie durant la saison 2 pour la co-op en ligne, et plus tard pour la co-op locale en écran partagé.

Le mode Forge de Halo Infinite, qui permet de créer des niveaux et donc une expérience sur mesure, devrait arriver comme prévu avec la saison 3, sans plus d'informations. Le retard de la co-op est aussi justifié par un focus sur la résolution des problèmes soulevés par la communauté, la saison 2 et dans le but de préserver les développeurs.

Priorité au bien-être du studio

Ce dernier point est la "priorité zéro" du studio qui veille à la santé de tous les membres afin qu'ils aient un "rythme de développement durable" avec un "équilibre entre vie professionnelle et privée".

La priorité zéro signifie que parfois, nous devons adopter un rythme plus lent pour pouvoir aller plus vite par la suite. À vrai dire, le rythme de ces derniers mois a été plus lent que prévu et nous vous remercions sincèrement pour votre patience.

Au même moment, Andrew Witts, lead dev sur le multijoueur, annonce son départ pour "se relaxer et recharger les batteries".

Halo Infinite : les premiers détails sur la saison 2 "Lone Wolves"

On ne va quand même pas terminer par une autre mauvaise nouvelle, donc en voici une très bonne pour ceux qui l'attendent : le multijoueur d'Halo Infinite inaugurera sa saison 2, Lone Wolves, dès le 3 mai 2022. Elle reposera donc sur ce thème du loup solitaire avec des soldats / chasseurs / traqueurs qui ont le sens de la débrouille quant il s'agit de dégoter des ressources ou de faire leurs affaires en plein territoire ennemi.

Il y aura au moins deux nouvelles cartes, Catalyst (Arène) et Breaker (Bataille), des skins ainsi que des modes inédits notamment les trois ci-dessous :

Last Spartan Standing : chacun pour sa pomme dans un contexte type "Elimination"

Land Grab : la surprise du chef, patience !

Roi de la colline : le fameux que les fans connaissent bien mais cet épisode apportera toutefois sa touche

Comment accueillez-vous toutes ces nouvelles, bonnes comme mauvaises ? Dites nous tout en commentaires.