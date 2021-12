Les tests de la campagne de Halo Infinite tombent partout dans le monde depuis ce matin. Ces articles montrent indéniablement que le jeu de 343 Industries plaît à la presse. Cette dernière a cependant eu accès au jeu via une version dématérialisée. Et il apparaît que les personnes qui se procurent la version physique du FPS devront remplir certaines conditions pour pouvoir jouer.

La version boîte de Halo Infinite ne permettrait pas de jouer au FPS de 343 Industries sur une Xbox qui n’est pas connectée à Internet. C’est ce qu’affirme en tout cas John Linneman de Digital Foundry sur Twitter. Cette situation constitue selon le vidéaste le plus gros problème qu’il a avec le jeu :

Ma plus grande doléance à propos de Halo Infinite est que son disque ne contient pas un jeu jouable. Cela va être le premier jeu Halo que vous ne pouvez pas vraiment posséder en tant qu’exemplaire standalone. Ce n’est pas une bonne tendance et j’espère que Microsoft va réévaluer les choses de ce type.

Une version boîte qui n’en est pas vraiment une

La nécessité d'une connexion à Internet ne semble être qu'une partie du problème. Dans un second tweet, John Linneman précise que la version boîte de Halo Infinite ne contient pas l'intégralité du jeu de base :

Le jeu complet ne semble pas être sur le disque. Ce qui signifie qu’il n’est pas possible d’utiliser le jeu sans se connecter au serveur de mise à jour. J’ai peur que cela soit une mauvaise chose pour la préservation sur le long terme. La PLUPART des jeux sort dans un bon état même sans patch.

Cela étant dit, il convient de souligner que de plus en plus de joueurs jouent en étant connectés à Internet en permanence. Ce n’est cependant pas le cas de tous les utilisateurs de consoles Xbox. La campagne de Halo peut se jouer seul et sa structure ne nécessite pas de connexion à Internet. Il est donc étonnant que Microsoft ait fait le choix de ne pas permettre de jouer à l’aide du seul disque.

Halo Infinite, un jeu voué à évoluer ?

De plus, comme le souligne John Linneman, ce choix ne facilite pas la préservation de la campagne initiale de Halo Infinite. Microsoft a cependant indiqué par le passé que Halo Infinite pourrait servir de plate-forme. Cette dernière pourrait être amenée à évoluer et à recevoir la suite de ce qui est raconté dans la campagne de Halo Infinite. Il n’est en effet pas impossible que les joueurs n’aient jamais droit à un véritable Halo 7. Rien que le titre de Halo Infinite contient probablement plusieurs indices quant aux intentions de Microsoft à ce sujet. Là pourrait donc se trouver la raison de la situation actuelle de la version boîte de Halo Infinite.

Les temps changent, que cela plaise aux joueurs ou non. Reste maintenant à voir si le choix de ne pas permettre de jouer à l’aide de la seule version boîte a un impact chez certains fans de longue date de la série. Pour rappel, Halo Infinite sort officiellement le 8 décembre prochain. Notre test de la campagne solo du jeu est disponible à cette adresse.

Que pensez-vous de la décision de ne pas inclure la totalité du jeu dans la version boîte de Halo Infinite ? Cela va-t-il vous poser problème pour jouer au jeu ? Craignez-vous que ce type de pratiques se démocratise ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.