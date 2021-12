Après plusieurs semaines de bêta en ligne, le très attendu Halo Infinite sortira tout ce qu'il y a de plus officiellement ce mercredi 8 décembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Malgré ce décalage d'une bonne année calendaire (le jeu était un temps prévu pour porter le lancement de la console nouvelle génération de Microsoft), la présence du jeu sur les étals ne marque certainement pas la fin de son développement, comme le précisait cet été le directeur de la création Joseph Staten :

Nous en avons discuté, mais nous en sommes arrivés à la conclusion qu'Halo Infinite est un jeu "live", et il ne sera jamais vraiment "fini" : il va progresser et évoluer avec chaque nouvelle saison.

Vous êtes sur la liste ?

Aujourd'hui, un utilisateur des forums de Reddit vient de mettre à jour les plans de 343 Industries pour alimenter le Battle Pass d'Halo Infinite en contenu durant les prochains mois. En lançant le jeu en mode hors-ligne (une quasi-hérésie en 2021), de nombreux modes apparaissent et permettent d'anticiper le retour des variantes Arène, Fiesta, Classé et Tactique, comme suit :

Arena : Attrition

Arena : Attrition Dodgeball

Arena : Elimination

Fiesta : Attrition

Fiesta : CTF

Fiesta : One Flag CTF

Fiesta : Strongholds

Ranked : Elimination

Ranked : One Flag

Tactical : Slayer

Tactical : Slayer Commandos

Tactical : Slayer Manglers

Tactical : Slayer Sidekicks

Tactical : Slayer Stalker Rifles

Le discours de la méthode

Et le forumeur de détailler la méthode à ceux qui souhaiteraient vérifier par eux-mêmes la liste :

Lancé Halo Infinite sur PC tout en étant déconnecté Se reconnecter à Internet (le jeu devrait se reconnecter automatiquement) Connectez-vous à Halo Infinite sur Xbox, cela forcera la déconnexion sur PC, et vous permettre de relancer le jeu sans qu'il ne se ferme Reconnectez-vous à la version PC et accédez à l'onglet "Custom Games", les mods devraient y apparaître.

Si les mods ne sont pour l'heure évidemment pas jouables, ni garantis, ils devraient permettre aux indécis de jauger la pertinence du premier Battle Pass d'Halo Infinite, qui durera finalement jusqu'au mois de mai 2022.

En attendant la sortie d'Halo Infinite le 8 décembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez vous plonger dans la lecture de notre test tout juste sorti de la Forge.