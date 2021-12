La formule est désormais connue : le toujours très bien informé Jason Schreier, accompagnée de la journaliste Dina Bass, lèvent aujourd'hui le voile sur les coulisses de développement d'Halo Infinite dans un nouvel article fleuve du journal Bloomberg.

Sir, finish this game

Vous connaissez déjà une bonne partie de l'histoire : après avoir vendu le retour de Master Chief comme "un rouleau compresseur", Microsoft devait essuyer les plâtres de la démo présentée bien trop tôt durant l'été 2020. Le scénariste des trois premiers épisodes était alors appelé à la rescousse, et c'est donc bien Joseph Staten qui a plaidé pour un report du lancement d'Halo Infinite :

Staten a persuadé la direction de Microsoft de donner à 343 Industries autant de temps que nécessaire pour réparer ce qui devait l'être. Microsoft considérait Halo Infinite comme essentiel pour inciter à l'achat d'une nouvelle console, mais la sortie d'une version buggée aurait pu rendre les joueurs aigris. Le studio a déjà fait cette erreur une fois, avec sa sortie d'Halo: The Master Chief Collection en 2014.

Le développement d'Halo Infinite aurait débuté en 2015, après la sortie d'Halo 5, et les têtes pensantes se seraient rapidement accordées sur la formule de l'open world. Mais les premiers problèmes arrivent rapidement, alors que les développeurs sont obligés de composer avec les caprices du moteur, et l'instabilité des équipes, largement composées de contractuels qui vont et viennent :

Microsoft interdit aux sous-traitants de rester dans leur emploi pendant plus de 18 mois, ce qui implique une usure constante pour les équipes de 343 Industries. Plusieurs développeurs ont décrit le studio comme une entreprise divisée en fiefs, chaque équipe cherchant ses propres ressources et prenant des décisions contradictoires. Un développeur décrit le processus comme "quatre à cinq jeux développés simultanément".

Et ça continue, encore et encore

En 2019, la décision aurait été prise d'amputer les deux tiers du contenu initialement prévu, mais Microsoft aurait tenu à maintenir coûte que coûte la sortie du jeu, destiné à porter le lancement des Xbox Series X|S en novembre 2020. Il aura fallu attendre le triste épisode de la première présentation pour que les responsables acceptent de louper le coche, pour ne pas faire d'Halo Infinite une catastrophe.

Malgré ce lancement du 8 décembre, la route sera encore bien longue pour les équipes de 343 Industries, puisqu'en plus de l'arrivée des modes coopéraitf ou Horde, de récents indices laissent entendre que de nombreuses mises à jour devraient rythmer les prochaines années. Au moins.