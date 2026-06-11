À quelques semaines de sa sortie, Halo Campaign Evolved confirme une terrible nouvelle pour les fans de la franchise, qui devront se passer des voix emblématiques de la VF.

Après avoir été officialisé en fin d’année dernière, Halo Campaign Evolved a fait un retour très remarqué à l’occasion du Xbox Games Showcase de dimanche, où il a non seulement eu droit à un nouveau trailer ayant su faire vibrer le cœur des fans, mais aussi à une date de sortie : le 28 juillet 2026. Dans un peu plus d’un mois à compter d’aujourd’hui, donc, la première grande aventure du Master Chief reviendra plus belle et plus complète que jamais, pour le plus grand bonheur des joueurs Xbox. Un détail vient toutefois déjà gâcher la fête des joueurs français.

Halo Campaign Evolved fera l’impasse sur ses VF originales

En effet, alors que les premières previews d’Halo Campaign Evolved viennent tout juste de tomber, de nouveaux extraits du jeu ont pu être révélés pour l’occasion. Parmi eux notamment : l’aperçu de l’une des cinématiques du jeu, doublée en VF. Mais ce qui aurait pu être une victoire pour la communauté Xbox, qui se bat depuis des mois auprès de Microsoft pour faire valoir l’importance de la VF avec des jeux comme Forza Horizon 6 et Fable, a finalement tourné au cauchemar. Car oui, VF il y a… Mais sans la présence des doubleurs originaux.

Et c’est David Krüger en personne, voix emblématique de Master Chief depuis 2001, qui a confirmé la mauvaise nouvelle auprès des fans via un commentaire publié sur Facebook :

Bonsoir à tous les Spartans, Merci de vos mots, de vos soutiens, de votre volonté de nous retrouver tous, en particulier Laëtitia [Lefebvre] pour Cortana et moi pour John, mais ni l’un ni l’autre, ni aucun comédiens originels n’ont été enregistrés pour ce reboot, et particulièrement les trois nouvelles missions. La tristesse et l’incompréhension nous habitent depuis quelques jours. Car en vérité, Microsoft semble avoir préféré d’autres comédiens, voire pire, de l’IA, pour nous remplacer sur cette sortie. Tristesse et incompréhension, donc, de ne pas, après vingt-cinq ans, participer à cette nouvelle aventure de Halo, et principalement et surtout de la part de Microsoft, de ne pas respecter les fans, les joueurs, les Spartans, et donc toute la communauté magnifique que les uns et les autres formez. Soyez assurés, tous, que je pense avant tout à vous, à l’honneur que vous nous faites de nous aimer et de nous soutenir depuis toutes ces années, et que je vous en remercie sincèrement du fond du cœur. Merci. À tous. David Krüger, voix française de Master Chief

Les fans se mobilisent en masse pour faire bouger les choses

Non seulement la VF du jeu d’origine ne sera pas de retour dans Halo Campaign Evolved, donc, mais en plus tout porte à croire que celle-ci pourrait être remplacée par de l’IA, ce qui est précisément ce contre quoi luttent les comédiens de doublage depuis des mois. Autant dire, donc, que la nouvelle n’a pas tardé à se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, entraînant immédiatement de vives réactions et surtout une forte mobilisation auprès des fans de Halo pour pousser Microsoft à revenir sur sa décision.

Messages de mécontentement, appel au boycott, lancement de pétitions… La communauté ne recule devant rien pour faire entendre sa voix. Mais cela suffira-t-il à faire bouger les choses pour Halo Campaign Evolved, voire pour tous les titres qui lui succèderont ? Car forcément, après ce remake, quid du cas de Gears of War E-Day, pour lequel une VF a d’ores et déjà été confirmée ? Faut-il s’attendre, là aussi, à un recours potentiel à l’IA de la part de Xbox ? L’avenir nous le dira. Mais en l’état : les choses sont définitivement peu réjouissantes.

Source : David Krüger