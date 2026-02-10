En fin d'année dernière, les fans de Halo avaient eu droit à quelques surprises lors du Halo World Championship, bourré d'annonces intéressantes. La plus marquante d'entre elles était évidemment l'annonce officielle d'un remake qui faisait l'objet de rumeurs depuis plusieurs mois. Pas n'importe quel remake, d'ailleurs, puisqu'on parle là du tout premier épisode de Halo. Xbox annonçait officiellement Halo Campaign Evolved, un remake de l'opus original entièrement reconstruit sous l'Unreal Engine 5. Et il pourrait bien sortir plus tôt qu'on ne le pense.

Halo Campaign Evolved n'est pas simplement un remake de l'épisode original des aventures de Master Chief. C'est une réinterprétation totale, complètement revue grâce à l'Unreal Engine 5. Environnements, modèles 3D, armes et véhicules ont été remaniés pour cette nouvelle version. Elle sera d'ailleurs jouable jusqu'à quatre joueurs en coopération en ligne. L'équipe de Xbox dit avoir modernisé certaines mécaniques et environnements du jeu pour rester fidèle à l'opus original tout en profitant des nouvelles fonctionnalités du moteur.

Halo Campaign Evolved sortirait peut-être cet été sur PC et consoles

On pourra par exemple découvrir certaines missions remaniées, mais également tester des niveaux inédits et découvrir certains véhicules tirés des épisodes suivants. Les équipes l'expliquaient clairement : « l’objectif était de comprendre comment moderniser les mécaniques et les environnements de manière à compléter, et non remplacer, l’essence de l’expérience d’origine, afin que le jeu se ressente comme dans les souvenirs des joueurs, mais plus fluide et plus homogène que jamais ».

Le trailer original de Halo Campaign Evolved

Et la bonne nouvelle qui risque de ravir les fans de la saga qui attendent ce remake, c'est qu'il faudra peut-être attendre moins que prévu pour y jouer. Shinobi602, informateur connu sur les réseaux sociaux pour ses annonces qui visent souvent juste, laisse entendre sur le forum ResetEra que le jeu pourrait sortir avant septembre. Cela pourrait signifier que le jeu a des chances de sortir cet été, d'après ses informations.

Pour rappel, Halo Campaign Evolved n'a toutefois pas de date officielle pour le moment. On sait simplement qu'il faut l'attendre sur PC, consoles Xbox et PlayStation 5. C'est la première fois qu'un épisode de Halo sortira sur la console de salon de Sony.