Malgré d'importantes restructurations et un changement de nom, les affaires ne semblent pas aller pour le mieux au sein de Halo Studios, alors que le Remake et le prochain gros jeu de la franchise pataugent.

Après un palmarès globalement assez décevants, Xbox et 343 Industries ont décidé de faire un gros ménage de printemps en formant Halo Studios afin de tâcher de redorer le blason de la franchise historique de la branche de Microsoft. Mais alors que Campaign Evolved semble multiplier les signaux peu rassurants, un autre projet en cours de production connaîtrait également des difficultés certaines...

Le prochain gros jeu Halo qui Ekur de grands dangers ?

Outre Campaign Evolved à venir ce 28 juillet 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, Halo Studios a naturellement d'autres projets dans les cartons pour la franchise, a priori toujours sur l'Unreal Engine 5. Parmi eux, un projet portant le nom de code Ekur, derrière lequel se cacherait un titre multijoueur standalone. Sauf qu'il semblerait que les équipes travaillant dessus ont quelques difficultés à se mettre d'accord sur la véritable forme qu'il doit prendre, à en croire la chaîne YouTube spécialisée Rebs Gaming.

D'après des rumeurs remontant à plusieurs années, ce jeu multijoueur Halo originairement développé par Certain Affinity avait pour vocation d'être un Extraction Shooter, un sous-genre qui commençait à gagner en popularité à l'époque. Face à la situation plutôt inquiétante de titres comme Marathon, il se pourrait toutefois que les plans aient changé, pour en faire plutôt un shooter multi à très grande échelle, à l'image du célèbre mode Big Team Battle, voire d'un Battlefield futuriste.

Quoi qu'il en soit, ce titre multijoueur ne devrait en principe pas être annulé, étant donné qu'Halo Campaign Evolved ne proposera qu'une campagne solo/coop. Or, la franchise est en grande partie célèbre grâce à sa composante multijoueur, et le prochain gros jeu se doit donc de l'intégrer. Quelle forme définitive cela prendra, il faudra attendre de plus amples informations officielles pour en avoir le cœur net.

Une Campagne pas si Evolved que ça ?

En parlant d'Halo Campaign Evolved, le remake semble également dans une situation délicate, à seulement un mois de sa sortie. D'une part, l'absence d'un mode multijoueur a justement rebuté plus d'un fan du jeu original de 2001, alors qu'il s'agissait d'un pilier majeur de sa popularité. Ensuite, il s'agit du tout premier jeu de la franchise à avoir droit à une sortie sur PS5 (et peut-être le dernier maintenant que Xbox veut se relancer dans les exclusivités ?). Sauf que cela a suscité une certaine confusion quant à savoir si un abonnement au PS Plus était vraiment nécessaire pour un jeu uniquement solo/coop. Il s'avère que, pour de la coopération uniquement en local, une telle suscription ne sera pas obligatoire, mais le sera fatalement pour de la coopération en ligne.

Outre l'absence d'un mode multijoueur, Halo Campaign Evolved a également suscité la déception de nombreux joueurs en l'absence d'autres éléments populaires. De manière globale, on peut notamment citer le fait que le remake n'intégrera pas de mode Photo ou Théâtre pour monter des vidéos, ni de contenu post-lancement comme des DLC ou un mode Firefight, en tout cas « à l'heure actuelle », selon une session Questions & Réponses sur Halo Waypoint.

S'agissant du contenu qui sera bien présent à la sortie de Halo Campaign Evolved, beaucoup reprochent un remake prenant de trop grosses libertés par rapport au jeu original, notamment au niveau d'une direction artistique « générique » ne rendant pas bien hommage à l'œuvre phare de Bungie. Enfin, certains pays comme la France devront, comme malheureusement de nombreux jeux Xbox depuis un certain temps, faire l'impasse sur des voix dans leur langue. Le titre ne disposera en effet pas d'une VF audio, en raison des fameuses clauses IA que des pays comme le nôtre refusent catégoriquement.

Autant de signes qui pourraient faire mal à Halo Campaign Evolved quand il sortira le mois prochain. Verdict à partir du 28 juillet 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Sources : Rebs Gaming ; Halo Waypoint ; X.com