Halo Campaign Evolved refait à nouveau parler de lui pour annoncer une belle surprise gratuite aux fans de la première heure et à venir prochainement.

Alors que Halo Studios a récemment dû passer le flambeau de la franchise à Activision dans le cadre du drastique Reset de Xbox, Campaign Evolved, le Remake du premier épisode, a malgré tout redonné des nouvelles à l'occasion des 25 ans de la branche gaming de Microsoft pour annoncer l'arrivée dans le courant de l'hiver d'un grand classique de la franchise : le mode coopératif Baptême du Feu, qui met au défi jusqu'à 4 Spartans de tenir la ligne face à des hordes d'adversaires.

Qu'est-ce que le mode Baptême du Feu à venir sur Halo Campaign Evolved ?

Apparu pour la première fois dans Halo 3: ODST en 2009, le mode Baptême du feu (ou Firefight dans la langue de Master Chief) est devenu au fil des années l'un des modes chouchous de la communauté. Le principe n'a pas changé : une escouade de Spartans fait équipe pour tenir sa position face à des vagues d'adversaires, qu'il s'agisse des Covenants ou du Parasite toujours plus agressives.

Dans Halo: Campaign Evolved, ce mode PvE se jouera en coopération jusqu'à quatre joueurs. Halo Studios promet de nouvelles cartes pensées pour l'occasion, ainsi qu'un arsenal fourni pour rééquilibrer un peu le rapport de force. Pour le reste, le studio reste encore discret : aucun détail sur le nombre de cartes, les modificateurs (les fameux crânes) ou d'éventuelles récompenses à signaler dans l'article de blog qui a dévoilé son existence sur Xbox Wire.

© Halo Studios/Xbox

Quand arrivera le mode Baptême du Feu sur Campaign Evolved ?

Si Xbox et Halo Studios n'ont pas encore annoncé de date de sortie précise pour le mode Baptême du Feu sur Campaign Evolved, on sait en tout cas qu'il arrivera gratuitement via une mise à jour dans le courant de l'hiver. Les premiers à pouvoir mettre la main dessus sont d'ailleurs les visiteurs du Xbox FanFest, où le mode était jouable dès le 12 novembre au soir.

Il faudra ensuite patienter jusqu'à la Halo Fest, organisée les 12 et 13 décembre 2026 à Seattle, pour en savoir plus, comme l'indique Xbox Wire. Le studio y partagera en effet de nouveaux détails sur la mise à jour, et les participants pourront tester le mode Baptême du Feu tout au long du week-end. L'événement s'inscrit dans les célébrations des 25 ans de Halo et de Xbox, et on devrait fort logiquement connaître alors sa date de sortie précise.

Reste à savoir si la mise à jour arrivera simultanément sur toutes les plateformes. Xbox Wire ne le précise pas, mais Halo Campaign Evolved étant sorti le même jour sur PC, Xbox Series et PS5, on voit mal les joueurs PlayStation être laissés de côté par Master Chief.

Source : Xbox Wire