Marcus Lehto, co-créateur d’Halo, s’est récemment lancé à la découverte du remake du premier opus, et il n’a vraiment pas mâché ses mots sur les détails qui l’ont dérangé.

Un peu moins de cinq ans après la sortie en demi-teinte dont a bénéficié Halo Infinite sur Xbox Series et PC, la franchise phare de Microsoft a fait un retour très attendu le mois dernier, qui a remis le premier opus sous le feu des projecteurs avec l’arrivée d’Halo Campaign Evolved. Pour les fans comme pour les joueurs PS5, ce fut alors une belle occasion de (re)découvrir l’opus qui a tout lancé pour Master Chief, même si ce remake n'a pas pleinement convaincu tout le monde. En tout cas Marcus Lehto, co-créateur d’Halo, a bien des choses à lui reprocher.

Le co-créateur d’Halo critique la direction artistique du remake

Dans une série de tweets publiés au cours de la matinée, ce dernier est en effet revenu sur la façon dont « Halo Studios est allé trop loin dans la mauvaise direction » vis-à-vis de la direction artistique, et plus précisément celle de la technologie Forerunner dépeinte dans le jeu. « Même si la technologie des Forerunners était métallique (et non en pierre), elle n’en restait pas moins ancienne, immense, vivante, et constituait un véritable tombeau pour les horreurs qui s’y cachaient », rappelle le co-créateur du premier opus. « Elle avait traversé des centaines de conflits ».

« Pourtant, [Halo Campaign Evolved] la représente comme un métal brillant qui semble avoir été construit il y a quelques années à peine. Le menu principal est l’élément le plus offensant que l’on voit à chaque fois qu’on lance le jeu », affirme alors Lehto sans prendre de gants. « Il devrait donner une impression d’immensité, d’obscurité, de mystère, de sinistre, mais aussi susciter l’émerveillement. Ce nouvel anneau ressemble à un jouet flambant neuf – hors de proportion, dépourvu de mystère, et vraiment moche », déplore-t-il.

Des mots relativement durs, pour sûr, qui risquent sans doute de ne pas faire très plaisir à l’équipe artistique ayant œuvré sur le remake. D’autant plus que comme l’ajoute le co-créateur d’Halo ensuite, ce même menu ne respecte pas le lore imaginé à l’origine, qui voulait que « l’anneau dans Combat Evolved soit très loin, en périphérie de la Voie lactée », en témoigne la présence de cette dernière en arrière-plan. Chose qui n’est plus du tout le cas dans Campaign Evolved, ce qui semble là encore quelque peu chagriner Lehto.

Il confirme tout de même avoir adoré son expérience

Bien sûr, cela ne relève que du détail, et n’importe quel créateur dans la position de Lehto aurait probablement réagi de la même façon pour défendre sa vision d’origine. Heureusement, cela n’a toutefois pas empêché le co-créateur d’Halo d’apprécier le voyage sur ce remake, qu’il affirme même avoir « honnêtement adoré ». « Ça a été à la fois un retour vers mon propre passé et une fraîche réinterprétation du jeu que j’ai contribué à créer. Parfait ? Non. Amusant ? Absolument », a-t-il notamment tweeté il y a une dizaine d’heures, juste après avoir terminé sa partie.

« J’adore vraiment les améliorations apportées : les mouvements, les cinématiques, les graphismes… Et bon sang, l’éclairage est brillant », avait-il également déclaré le 5 août dernier, alors qu’il était encore en pleine découverte d’Halo Campaign Evolved. Avant d’affirmer, déjà, que s’il avait effectivement « quelques reproches » à faire au remake, ceux-ci passaient « au second plan face au plaisir que procure le jeu ». Et c’est probablement l’essentiel à retenir pour Halo Studios, même si Lehto n’a pas forcément pris de pincettes pour exprimer ses différents griefs.

Source : Marcus Lehto