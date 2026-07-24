En vue de sa sortie ce 28 juillet 2026, Halo Campaign Evolved entend accompagner l'événement en se fendant d'un tas de contenus gratuits offerts aux joueurs.

Si Halo Campaign Evolved arrive officiellement ce 28 juillet 2026 sur PC, Xbox Series ainsi que PS5, le remake sous Unreal Engine 5 du légendaire Campaign Evolved sorti 25 ans plus tôt est en réalité déjà disponible en early access pour les possesseurs des éditions Premium ou Collector, ainsi que les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Son studio et Xbox souhaitent en tout cas accompagner ce grand retour de la mascotte Master Chief avec pléthore de contenus gratuits à obtenir.

Divers contenus gratuits offerts pour célébrer le lancement d'Halo Campaign Evolved

Les contenus gratuits estampillés Halo Campaign Evolved prennent principalement la forme d'apparences supplémentaires pour Master Chief et une partie de son arsenal, et se divisent en différentes formes que nous allons détailler plus précisément.

L'apparence d'armure Sandstone Ancien disponible pour tous afin d'accompagner la sortie en early access

Pour marquer le lancement de l'early access de Campaign Evolved, le compte X.com officiel de Halo a dévoilé un code afin d'obtenir l'apparence d'armure Sandstone Ancient. Pour l'obtenir, voici la marche à suivre :

Se rendre sur le lien Halo Waypoint afin de réclamer le code

Il faudra pour cela se connecter à un compte Microsoft actif (ou en créer un le cas échéant)

Cliquer sur le bouton « Utiliser » sous le code L563-J46G-PZN1-SBF2-AXN6 afin d'ajouter l'apparence à l'inventaire en jeu d'Halo Campaign Evolved

Une fois le code utilisé, l'apparence Sandstone Ancient sera ainsi disponible dans la rubrique Personnalisation du menu du jeu.

Une apparence 25 ans de Xbox offerte le jour de la sortie officielle d'Halo Campaign Evolved

Dans un récent podcast s'intéressant au processus de création d'Halo Campaign Evolved et à l'hommage qu'il veut rendre au jeu original, Xbox a également annoncé que tous les joueurs recevront gratuitement une apparence d'armure spéciale aux couleurs des 25 ans de la marque au X vert. Il n'y aura donc rien d'autre à faire ici qu'attendre le 28 juillet 2026 pour recevoir cet élément cosmétique directement en jeu.

L'apparence Stream of the Crop à obtenir gratuitement via un Twitch Drop

Halo Campaign Evolved se fend par ailleurs d'une campagne Twitch Drop permettant d'obtenir l'apparence d'armure Stream of the Crop gratuitement en regardant simplement des streamers affiliés affichant le mot [DROP] dans le titre de leur stream. Voici donc la marche à suivre pour en profiter :

Rendez-vous sur une chaîne participante en live sur Twitch ;

Regardez le stream pendant 2 heures et récupérez la récompense Stream of the Crop (vous pouvez laisser le stream en route et partir faire autre chose entre temps) ;

(vous pouvez laisser le stream en route et partir faire autre chose entre temps) ; Connectez votre compte Twitch à votre compte avec lequel vous jouez Halo Campaign Evolved pour recevoir la récompense une fois le temps de visionnage atteint.

© Xbox

Plusieurs contenus offerts en guise de bonus de précommande d'Halo Campaign Evolved

Si d'aventure vous êtes convaincus de vouloir jouer à Halo Campaign Evolved à sa sortie, Xbox a enfin dévoilé différents bonus de précommande visant à motiver encore d'avantage les troupes. Ceux-ci prennent la forme de deux apparences pour l'armure de Master Chief ainsi que deux autres pour son iconique fusil d'assaut. Pour les obtenir en jeu à la sortie du remake, il faudra donc précommander n'importe quelle édition du titre avant le 28 juillet 2026, afin de recevoir les bonus suivants :

Armure Classique 2001

Apparence Fusil d'Assaut Classique 2001

Armure Onyx Doré

Apparence Fusil d'Assaut Milestone

© Xbox

Sources : Halo sur X.com ; Xbox ; Twitch