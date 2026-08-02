Halo Campaign Evolved propose encore du contenu gratuit pour marquer son lancement, mais l'offre va bientôt expirer, et une piqpure de rappel s'impose donc.

Histoire de marquer le lancement d'Halo Campaign Evolved, remake sous Unreal Engine 5 du légendaire Combat Evolved sorti 25 ans plus tôt, qui plus est sur PC, Xbox Series mais aussi PS5, son studio et Xbox ont voulu accompagner la chose de contenu gratuit offert notamment via l'entremise d'un Twitch Drop. Cette campagne va cependant bientôt expirer, il vous reste donc peu de temps pour en profiter.

Du contenu gratuit pour Halo Campaign Evolved encore à récupérer via Twitch

Cette mission d'Halo Studios et Xbox visant à offrir du contenu gratuit en lien avec la sortie d'Halo Campaign Evolved passe ainsi pas une campagne de Twitch Drop. Vous connaissez donc la musique : il faut regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée pour obtenir les éléments offerts à utiliser en jeu.

À ce titre, cette campagne Twitch Drops accompagnant le lancement d'Halo Campaign Evolved s'intéresse à un élément cosmétique avec lequel attifer Master Chief. L'événement se termine ce mardi 4 août 2026 à 08h59 chez nous. Il vous reste ainsi encore un peu de temps pour en profiter. Voici les modalités pour récupérer le contenu gratuit proposé :

Rendez-vous sur une chaîne participante en live sur Twitch affichant la mention [DROP] dans le titre du stream ;

Regardez n'importe quel stream d'Halo Campaign Evolved pendant 2 heures et récupérez la récompense Stream of the Crop (vous pouvez laisser le stream en route et partir faire autre chose entre temps).

© Xbox

Après avoir gagné le contenus gratuit de cette seconde campagne Twitch Drops en lien avec Halo Campaign Evolved, ne reste plus qu'à la récupérer. Pour cela, rien de plus simple. Voici la marche à suivre pour récupérer le Twitch Drop :

Allez sur le site officiel et liez votre compte Twitch ;

Suivez les instructions pour lier les deux comptes ;

Regardez vos streamers favoris jouer pendant au moins 2 heures pour obtenir le contenu offert ;

au moins 2 heures pour obtenir le contenu offert ; Une fois l'heure de visionnage atteinte, vous recevrez une notification ;

Connectez-vous à votre compte utilisé pour jouer à Halo Campaign Evolved sur PC ou consoles pour recevoir la récompense.

Une fois le contenu récupéré, vous n'aurez plus qu'à vous rendre sur le jeu, et plus précisément dans le menu Personnalisation, afin de personnaliser l'armure Mjolnir de Master Chief avec ce nouveau skin.

Source : Twitch