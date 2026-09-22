Suite au sanglant « Reset » de Xbox en juillet dernier, Halo et Blizzard seraient les prochains à connaître des changements drastiques., à en croire plusieurs inquiétants bruits de couloir.

En juillet dernier, Xbox procédait pour rappel à un « Reset » que beaucoup ont surnommé à juste titre un « bain de sang », synonyme de 1 600 synonymes à travers différents studios de la branche gaming de Microsoft. Sa dirigeante, Asha Sharma, avait par ailleurs averti que 1 600 autres licenciements seraient à prévoir dans le courant de l'année fiscale 2027. À en croire d'insistantes rumeurs récentes, il se pourrait malheureusement qu'une nouvelle vague de départ soit imminente, et celle-ci pourrait notamment impliquer Halo et Blizzard.

Une nouvelle vague massive de licenciements en vue chez Xbox, avec Halo et Blizzard dans le viseur ?

D'après notamment un rapport de The Information, par ailleurs corroboré par d'autres insiders, Xbox n'en aurait pas fini avec les vagues massives de licenciement. Il se pourrait en effet qu'une nouvelle se prépare de manière imminente, visant à « consolider plusieurs studios », avec à la clé des centaines de nouvelles pertes d'emploi. Il serait ainsi question de fusionner différentes parties de Xbox Game Studios, qui comprend notamment les deux énormes éditeurs que le groupe a racheté il y a quelques années, Activision Blizzard et Bethesda.

À ce propos, Blizzard figurerait justement parmi les studios potentiellement ciblés par cette nouvelle vague de licenciements. Alors que le géant américain a récemment célébré ses 35 ans tenu une BlizzCon 2026 riche en annonces, dont certaines hélas très lointaines, comme Diablo 5 (2029) et StarCraft Dominion (2030), il semblerait que Xbox prévoit de procéder à des coupes drastiques. C'est en tout cas ce qu'a avancé Jason Schreier au micro du podcast 8-4 Play, avertissant que « des licenciements arrivent de façon imminente ».

© Blizzard

Halo Studios directement ciblé après la déception de Campaign Evolved ?

il semblerait qu'Halo Studios soit également dans le collimateur de Xbox. Pour rappel, ce passage de 343 Industries à cette nouvelle appellation devait signifier un nouveau départ pour la franchise historique de la branche gaming de Microsoft. Ce renouveau, notamment propulsé par l'Unreal Engine 5, a d'abord accouché de Campaign Evolved, un Remake du tout premier jeu.

Sauf que celui-ci n'a pas fait l'unanimité auprès des joueurs, et surtout sortait sans mode multijoueur, un gros manquement pour un jeu principal de la franchise. Il semblerait donc que le succès ne soit pas au rendez-vous pour Halo Studios, appelant à un serrage de vis de la part de Xbox.

C'est cette fois aux insiders Jez Corden chez Windows Central et NateTheHate sur ResetEra qu'on doit des rapports selon lesquels des licenciements serait là encore imminents. « Les réactions à la nouvelle concernant Halo varieront d'une personne à l'autre. Les licenciements sont une mauvaise chose, bien entendu, mais quant à l'avenir de la série… les avis seront partagés », a ainsi déclaré NateTheHate.

Reste maintenant à voir si le caractère imminent des licenciements à venir dans les rangs de Blizzard et Halo Studios va bien se vérifier. Il faudra a priori se préparer à des nouvelles officielles en ce sens dans le courant de la semaine.

© Halo Studios/Xbox

Sources : The Information ; Jason Schreier via 8-4 Play ; NateTheHate sur ResetEra