Il y a quelques jours, Xbox a mis en place la seconde phase de son sanglant « Reset », menant au licenciements de 268 employés et à de profondes restructurations. Dans le lot, on a notamment assisté à l'inattendu transfert de la licence Halo à son studio pourtant créé assez récemment pour lui offrir un nouveau départ à Activision, qui a annoncé vouloir offrir « le plus grand jeu de la saga ». Un leak d'un insider réputé nous a permis d'en apprendre plus à son sujet, avec visiblement le projet d'un reboot complet et profond de la légendaire franchise lancée à l'origine par Bungie.

Que nous dit le récent leak sur la reprise de Halo par Activision ?

Le leak en question nous provient d'une vidéo de Rebs Gaming, un insider particulièrement connu pour tout ce qui touche à la célèbre franchise FPS. Intitulée « Ce qu'Activision prévoit pour Halo », la vidéo en question nous indique ce que l'éditeur envisage maintenant que la licence est dans son giron.

On apprend ainsi qu'Activision, et plus précisément Sledgehammer Games (Call of Duty Modern Warfare 2 2022, Vanguard et Modern Warfare 3 2023, entre autres, soit clairement pas les meilleurs de la licence, ce qui peut être plutôt inquiétant pour le futur de Halo...) a pendant un temps proposé « deux jeux séparés, l'un étant un jeu multijoueur free-to-play, et l'autre un jeu exclusivement centré sur la campagne narrative », à l'image de Halo Campaign Evolved, en somme.

Finalement, le studio et l'éditeur auraient décidé de combiner les deux projets en un seul pour offrir « une expérience Halo complète », comprenant donc une campagne et un mode multijoueur. « On m'a dit que Sledgehammer Games avait, avant la décision de proposer un jeu unique, conçu et prototypé les mécaniques de jeu de base pour les deux projets envisagés (campagne et multijoueur), comme les déplacements du joueur », a précisé Rebs Gaming.

© Xbox/Halo Studios

Qu'attendre de ce « reboot complet » de la franchise par Activision ?

Alors que les premiers rapports tendaient à indiquer qu'Activision envisageait un « soft reboot » de la franchise, excluant les événements d'Halo Infinite mais gardant des éléments d'intrigue des anciens jeux, il serait finalement question pour cette « expérience complète » de changements bien plus radicaux. « Selon ma source, il est trop tôt pour que les choses soient définitivement arrêtées, mais elle a entendu dire qu'Activision envisage actuellement un reboot complet de la franchise Halo, centré sur les origines de Master Chief », a indiqué Rebs Gaming.

En attendant une confirmation officielle, il faut donc se préparer à une histoire radicalement différente pour Halo sous pavillon Activision. S'agissant du gameplay, reste à voir si le studio entend également remanier entièrement la formule pour y apposer sa marque. Si on peut s'attendre à une forme de « Call of Dutisation » de la licence, cela risque de diviser la communauté des deux licences, voire même créer une concurrence défavorable au sein même des productions d'Activision.

Comme le précise toutefois Rebs Gaming, tout ceci serait à un stade de développement très précoce. Il convient donc d'attendre des échos plus officiels et concrets pour se faire une idée plus arrêtée de l'avenir de Halo sous l'égide d'Activision, pour le meilleur comme pour le pire ?

Source : Rebs Gaming sur YouTube