Le jeu en réalité virtuelle Half-Life Alyx a le droit à un mod du nom de Levitation qui devrait notamment proposer la possibilité de jouer plusieurs heures de jeu avec un tout nouveau scénario. Au sein de l'équipe de créateurs on peut notamment mentionner Shawn Snelling ou encore Corey Laddo ainsi que des doubleurs et des animateurs bénévoles (c'est important de le noter). Ces deux développeurs amateurs sont connus pour graviter autour des jeux de Valve comme Counter Strike : Global: Offensive ou des memes G-Man.

Long et gratuit

Pour un mod VR purement amateur, nous aurons tout le même le droit à une campagne avec 4 et 5 heures de jeu et le tout sera entièrement gratuit. La création du mod VR a posé un défi pour l'équipe de Levitation, et selon Laddo, c'était beaucoup plus compliqué que les projets de modding habituels.

C'est définitivement une bouffée d'air frais d'animer un personnage complètement comme ça plutôt que pour un meme

Un nouveau scénario pour ce mod Half-Life

L'objectif du mod est aussi d'introduire de nouveaux personnages de la résistance même si il est possible de croiser des visages familiers. La raison évidente est aussi l'impossibilité (ou la très faible probabilité) de recruter les doubleurs originels du jeu Alyx.

Laddo se veut optimise pour la suite de l'aventure Half-Life et déclare :

Le matériel s'améliore constamment d'année en année, et nous avons eu beaucoup de jeux de qualité jusqu'à présent comme Boneworks qui ont vraiment repoussé les limites de la conception de jeux VR. Je pense que le PSVR 2 pourrait finir par contribuer fortement à l'avenir de la VR s'il est un succès.

Le mod du jeu est prévu pour 2022 sur PC (en réalité virtuelle évidemment).