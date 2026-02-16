Bientôt six ans après la sortie d’Half Life Alyx, le dernier opus de la franchise de Valve s’apprête à sortir sa bande-son au format physique avec de multiples éditions.

Tandis que les fans d’Half Life n’en finissent plus de ronger leur frein en attendant l’annonce d’un hypothétique Half Life 3, en rumeur depuis très longtemps maintenant, Valve n’entend pas non plus les laisser sans rien dans l’immédiat. En effet, les plus collectionneurs des joueurs comme les mélomanes peuvent dès maintenant s’offrir de beaux cadeaux aux couleurs d’Half Life Alyx, le dernier opus en date, qui va prochainement voir sa bande-son être commercialisée via de belles éditions physiques à ne surtout pas manquer.

Un très joli collector arrive pour les fans d’Half Life

Une nouvelle fois réalisées par Ipecac Recordings, collaborateur régulier de Valve depuis près de quinze ans maintenant, ces dernières devraient sans le moindre doute faire le bonheur des fans de la franchise, qui n’ont alors que l’embarras du choix sur l’édition qui leur convient le mieux. Car sans que cela ne paraisse, ce ne sont pas une, ni deux, mais bien quatre versions différentes de la bande-son d’Half Life Alyx qui sont proposées par l’éditeur. Enfin, tout du moins pour ce qui concerne l’apparence physique. Car le contenu, lui, reste sensiblement le même.

En effet, sur les trois versions vinyles proposées par Ipecac Recordings, toutes proposent le même contenu, à savoir 21 morceaux soigneusement sélectionnés par le compositeur, tandis que l’intégralité de la bande-son reste offerte via une carte de téléchargement. La seule différence repose alors sur le coloris des vinyles, qui peut être soit « noir splatter orange », soit « orange splatter noir », soit « transparent splatter orange/noir ». Cette dernière faisant alors office, pour les fans d’Half Life Alyx, d’édition limitée proposée à seulement 2 500 exemplaires.

Précisons toutefois que Valve et Ipecac Recordings ont pensé à tout le monde. Ainsi, si vous ne faites pas partie de ces mélomanes amateurs du format vinyle, vous pouvez tout de même vous faire plaisir en optant pour l’édition au format CD, qui comprend quatre disques colorés incluant les 72 morceaux de la bande-son d’Half Life Alyx. En sachant que cette dernière comprend également un digipack dépliable, là où les versions vinyles s’accompagnent quant à elles d’un dépliant de 61 x 91 cm et d’une pochette pour ranger les disques.









Reste bien sûr un dernier point à aborder : le prix. Dans le cas de la version CD, disponible chez la plupart des grands revendeurs, on parle alors d’un prix allant de 32.99€ à 33.99€, ce qui est loin d’être déconnant. Idem pour la version vinyle « noir splatter orange », proposée de son côté entre 48.99€ et 49.99€. En revanche, pour les deux autres, les fans d’Half Life Alyx devront se tourner vers des boutiques comme Black Screen Records et Blixt Merch, où les tarifs vont de 34.95€ à 49€. Enfin, notons que la date de commercialisation, elle, est annoncée pour le 24 avril 2026.