Dans les laboratoires de Valve, ou Black Mesa pour les intimes, les savants fous de Gabe Newell continuent de mener leurs expériences sur ce qui apparaît être un Half-Life 3 attendu depuis de très nombreuses années. D'après plusieurs leaks au fil des précédents mois, ce nouveau jeu portant le nom de code HLX serait déjà jouable de bout en bout, et les développeurs travailleraient désormais sur des ajustements de dernière minute. Le fruit de leur labeur pourrait ainsi se dévoiler d'une minute à l'autre, et c'est visiblement ce qui se prépare en interne, d'après un leak récent.

Un comité scientifique imminent pour Half-Life 3 ?

Comme toujours s'agissant d'un leak de Half-Life 3, ou « HLX » en interne, la dernière révélation en date à son sujet nous provient de fichiers déterrés par Tyler McVicker, grand spécialiste en la matière, dont la réputation n'est aujourd'hui plus à prouver. Dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, le dataminer aurait ainsi découvert dans les fichiers internes relatifs à HLX indiquent que ce nouveau projet de Valve approcherait enfin de sa conclusion.

Après des phases de playtests intensifs par des membres de la famille et amis des développeurs, ce qui s'apparente à Half-Life 3 serait quasiment terminé. À tel point que Tyler McVicker indique dans sa dernière vidéo que « la rumeur court maintenant qu'ils travaillent sur une bande-annonce ». Il précise toutefois que les savants fous de Gabe Newell ont une approche très différente des studios AAA traditionnels.

Généralement, la diffusion d'une bande-annonce d'un jeu se traduit par sa sortie dans le courant de l'année. Tel ne serait cependant pas le cas s'agissant de Half-Life 3 / HLX. Tyler McVicker prédit en effet que la diffusion bande-annonce du prochain jeu de Valve et sa sortie seraient au contraire « très proches l'un de l'autre ». Il prend pour exemple la communication autour de la magistrale exclusivité VR Half-Life Alyx, qui a eu droit à une bande-annonce très peu de temps avant sa sortie.

Le dataminer va même jusqu'à prédire que ledit trailer d'Half-Life 3 pourrait arriver pas plus tard que ce mois-ci. Naturellement, il convient pour l'instant de prendre ce leak avec de prudentes pincettes. Il n'est par ailleurs pas non plus impossible que Valve profite de la cérémonie des Game Awards 2025 courant décembre pour enfin faire sa fameuse grande annonce. L'avenir nous le confirmera.

Source : Tyler McVicker sur YouTube