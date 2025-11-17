Longtemps attendu par les fans, Half Life 3 ne serait pas seulement sur le point d’être annoncé par Valve : il serait également aux portes de sa sortie, prévue pour très bientôt.

Parmi les nombreuses annonces tombées la semaine dernière, celle du retour de Valve sur le marché des consoles de salon représente sans aucun doute l’une des plus surprenantes. Dix ans après sa première tentative ratée, la compagnie entend en effet retenter sa chance avec une nouvelle Steam Machine, dont la sortie est attendue courant 2026. Mais à en croire d’insistantes rumeurs, il ne s’agirait pas de la seule surprise à venir chez Valve. Oui, vingt ans après la sortie d’Half Life 2, l’annonce tant attendue d’Half Life 3 s’apprêterait enfin à devenir réalité.

L’annonce d’Half Life 3 serait plus imminente que jamais

Cela fait de nombreux mois, pour ne pas dire de nombreuses années, que d’innombrables rumeurs font état de l’existence d’Half Life 3 dans les coulisses de Valve. Pourtant, malgré le temps qui passe, c’est toujours sans la moindre preuve concrète étayant l’existence de ce dernier que nous sommes aujourd’hui. Mais alors que la compagnie de Gabe Newell vient tout juste d’annoncer sa Steam Machine, les rumeurs autour d’Half Life 3 repartent de plus belle avec, notamment, plusieurs sources affirmant que son annonce serait désormais imminente.

C’est par exemple le cas de GabeFollower qui, comme rapporté sur Reddit, aurait réaffirmé sur un serveur Discord que l’annonce d’Half Life 3, nom de code « HLX », serait toujours prévue pour cette année. « À en croire mes infos de l’an dernier, rien n’a changé, ils visent toujours une annonce pour 2025 » a-t-il notamment déclaré. En sachant que ce dernier n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il avait par exemple été le premier à évoquer l’existence de Deadlock, nouveau jeu multijoueur annoncé par Valve l’année dernière.

C’est également le cas de Tyler McVicker, dataminer réputé au sein de la communauté Half Life, qui a de son côté révélé lors de l’un de ses streams qu’il s’attendait à voir Half Life 3 être annoncé au cours des deux prochaines semaines. Ce qui, le cas échéant, voudrait alors dire qu’il ne faut pas s’attendre à voir le titre être annoncé aux Game Awards, puisque la cérémonie de Geoff Keighley n’aura pas lieu avant le 11 décembre. Une information alors coroborée par une troisième source, à savoir Mike Straw, journaliste chez Insider Gaming.

Une sortie prévue en mars 2026 ?

« On m’a dit que cette grosse annonce n’aurait pas lieu aux Game Awards » affirme en effet ce dernier au sujet de Half Life 3, avant que Tom Henderson n’ajoute : « La théorie courante est qu’il s’agira d’un titre de lancement pour la Steam Machine, non ? Genre, une exclusivité. Ce qui fait sens ». Car d’après ses propres informations, « un gros jeu sortira en mars », même s’il n’est pas encore en mesure de dire lequel. S’il s’agit bien d’Half Life 3, cela coïnciderait alors avec le fait que la Steam Machine serait prévue pour le premier trimestre 2026… Affaire à suivre, donc.

Sources : Reddit, Insider Gaming