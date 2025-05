Gabe Newell et Valve seront-ils enfin sur le point de donner vie à Half Life 3 ? Les leaks s'enchainent ces derniers mois et on pourrait avoir de grosses surprises très prochainement.

Parler d'Half Life 3 peut se ressembler à un mauvais poisson d'avril, mais en coulisses, Valve semble avoir pris la chose au sérieux au point d'avoir déjà accouché de plusieurs itérations d'un nouveau jeu en interne. Mais depuis presque 21 ans, il n'y a toujours rien dans les mains des joueuses et joueurs. À la place, la société a tout de même offert le magistral Half-Life Alyx. Récemment, un aperçu de Half-Life 2 RTX a été mis en ligne gratuitement. Il s'agit d'une version du célèbre jeu avec l'implémentation de technologies comme le DLSS et le ray-tracing.

Une sortie surprise d'Half Life 3 plus tôt qu'on ne le croit ?

Le mythe Half Life 3 deviendra t-il réalité ? En tout cas si l'on se base sur les nombreux leaks des derniers mois, le jeu existerait bel et bien. Il y a par exemple la mention du « Project White Sands » sur le CV de la doubleuse Natasha Chandel. Un nom qui devrait parler aux fans étant donné que c'est l'endroit où est implémenté le laboratoire de Black Mesa. Si l'on fouille les prochaines sorties sur la boutique Steam, on peut s'apercevoir qu'il y a deux jeux Valve en développement. L'un d'eux est Deadlock, tandis que le second serait Half Life 3.

Une récente confidence de Evgeniy Evstratiy, qui travaille sur Deadlock, a aussi mis le feu aux poudres. « J’ai été dans la pièce où Half Life 3 a été fait » a-t-il déclaré. De plus, des références à un projet HLX ont été trouvées dans les codes de titres tels que DotA 2. Le doubleur de Gordan Freeman, le héros de la licence Half-Life, a même teasé quelque chose en disant « Déjà une nouvelle année. C'est un plaisir de vous voir et de vous entendre si nombreux. Puisse le prochain quart de siècle nous réserver autant de surprises inattendues que le premier millénaire ». Tout cela avec les hashtags Valve, #Half-Life et #G-Man. Et des exemples de ce type, il y en a d'autres.

Aujourd'hui, Half Life 3 est encore victime de nouveaux leaks qui vont rendre les fans dingues. D'après lui, les playtests sont si nombreux et réalisés de façon « si religieuse » que les langues peuvent se délier plus facilement. Mais il affirme surtout de son côté qu'Half Life 3 pourrait être révélé cet été... et sortir dès cet hiver. De plus, il indique que cet épisode utiliserait la génération procédurale pour des éléments comme le placement de portes, les objets physiques, les types d'ennemis ou encore même les PNJ. L'annonce tant attendue pourrait-elle bientôt avoir lieu, au hasard lors du Summer Game Fest 2025 ? La réponse dans quelques semaines...

Source : Tyler McVicker.