Depuis ces dernières années, les rumeurs et bruits de couloir s'accumulent s'agissant du développement d'un nouveau jeu dans les laboratoires de Valve, nom de code HLX, mais plus communément appelé Half-Life 3, tant l'attente autour de la suite au criminel cliffhanger d'Half-Life 2 Episode 2 est colossale. Jusqu'à présent, il fallait à son égard se contenter de leaks de documents internes et de rapports d'insiders. Mais, durant une récente session Questions/Réponses, un développeur de Valve a officiellement évoqué l'existence de ce projet, et il n'aurait visiblement pas dû.

Half-Life 3, ou du moins HLX, échappe par mégarde des lèvres d'un développeur de Valve

Selon les dernières nouvelles autour de Half-Life 3 (ou du moins le projet HLX, comme appelé en interne), qui remontent tout de même à début 2026, Valve serait actuellement aux derniers stades de son développement, soit principalement du peaufinage et de l'optimisation. Malgré tout, les scientifiques de Black Mesa n'avaient pour l'heure jamais rien confirmé de son existence en-dehors des murs de leur laboratoire.

Tout du moins jusqu'à une récente session Question/Réponses rapportée sur Reddit, où un développeur a justement évoqué, visiblement par mégarde, le fameux projet HLX, ou potentiellement le tant attendu Half-Life 3. Lors de cette session d’une table ronde consacrée à « l’approche de Valve en matière de moteur audio ouvert et flexible », Mike Morasky, compositeur et artiste audio pour le bien du studio a répondu à une question portant sur le nombre de voix simultanées.

Il a évoqué un système de groupes au sein de l’architecture de Valve, ainsi que la manière dont celui-ci s’intègre à son système HDR avec le lapsus révélateur suivant autour du fameux projet autour de Half-Life : « En fait, je pense que Deadlock possède sa propre version du HDR. HLX a aussi sa propre version. Et ainsi de suite ». En réponse, David Feise, développeur vétéran en poste depuis 17 ans chez Valve, d'une voix à peine audible, aurait glissé de façon très sarcastique « Bon travail » avant d’intervenir et ajouter : « Ce sujet mériterait à lui seul une présentation d’une heure, venez donc en discuter avec nous par la suite ».

Une nouvelle mention par erreur qui laisse peu de place au doute ?

Ce nouveau projet en lien très probable avec Half-Life n'en est pas à sa première mention à mots couverts par Valve et même Mike Morasky. Trois ans plus tôt, et malgré des années en poste au sein du studio, il n'a officiellement travaillé que sur un seul jeu de la franchise : l'extraordinaire exclusivité VR Half-Life Alyx. Pourtant, dans une interview, il avait mentionné plancher sur « les deux jeux Half-Life », avant de se corriger et revenir au singulier. De même, Valve a procédé en début d'année à du nettoyage de son code pour dissimuler l'existence du terme « HLX » en son sein.

Avec cette dernière mention par erreur de ce fameux projet pas si bien caché que ça, nous avons donc un large faisceau d'indices laissant à penser qu'un nouveau jeu Half-Life est en route. Reste maintenant à voir quand Valve se décidera à véritablement en parler ouvertement. Outre les dernières phases de peaufinage et d'optimisation, des rumeurs indiquent que le studio travaillerait sur une bande-annonce du jeu. Rendez-vous à la cérémonie des Game Awards 2026 pour la voir ?

Source : Reddit