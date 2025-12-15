Après de longues années en sommeil, Half Life 3 refait fiévreusement parler de lui depuis plusieurs mois, alors que Valve préparerait bien le retour de sa légendaire franchise FPS culte en coulisses. Si nous n'en avons pas vu la couleur lors des Game Awards 2025, de nouveaux leaks tendent à indiquer que les laboratoires de Black Mesa tournent bien à plein régime, mais qu'ils attendent leur heure pour ouvrir la porte à leur dernier jeu à coups de pied de biche.

La Machine Half Life 3 qui RAM à dessein ?

Dans le cadre de leur podcast hebdomadaire, revenant justement notamment sur la cérémonie des Game Awards 2025 qui a eu lieu dans la nuit du 12 décembre 2025, Mike Straw d'Insider Gaming a partagé de nouvelles informations en sa possession concernant un certain et très attendu Half Life 3. Celui-ci indique donc que les récentes révélations plus ou moins bien cachées relatives au prochain projet de Valve aurait eu pour but d'attraper les leakers la main dans le sac.

La société de Gabe Newell travaillerait bel et bien sur Half Life 3, que les savants fous prépareraient même comme un jeu de lancement de la Steam Machine, le fameux PC hybride de Valve. Toutefois, la sortie de ce nouvel appareil et du nouveau jeu de la compagnie seraient étroitement liés, et le lancement de la Steam Machine aurait en interne connu un report jusqu'à une date encore à déterminer. Ce principalement en raison d'un prix de l'appareil encore non finalisé. Or, depuis quelques jours, le prix de la RAM (ou mémoire vive) a connu une véritable explosion, certaines barrettes affichant des tarifs encore plus exorbitants que certaines cartes graphiques pourtant déjà très onéreuses.

En raison d'un marché des composants PC en proie au chaos, Valve rongerait donc pour l'instant son frein et attendrait son heure pour sortir simultanément Half Life 3 et la Steam Machine. D'après Mike Straw, le tout aurait dû sortir dans le courant du printemps 2026, mais pourrait sortir plus tard si la situation tarifaire des composants PC ne s'améliore pas rapidement. Malgré une certaine pertinence des informations dévoilées, il convient tout de même de les prendre avec de prudentes pincettes en attendant des signes de demi-vie plus officiels à propos de la Steam Machine et d'Half Life 3.

Source : Insider Gaming sur YouTube