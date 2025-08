Il a beau n’avoir jamais été officialisé par ses créateurs, il fait pourtant aujourd’hui partie des titres les plus attendus par les joueurs. On parle bien sûr d’Half-Life 3, la grande arlésienne de Valve qui fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis des mois. En effet, contre toute attente, l’éditeur serait enfin sur le point d’offrir une suite au très apprécié Half-Life 2, sorti il y a de cela plus de vingt ans maintenant. Et à défaut d’avoir été annoncé lors du Summer Game Fest comme espéré, le titre refait aujourd’hui parler de lui avec d’apparentes bonnes nouvelles.

De nouvelles fuites pour Half-Life 3

GabeFollower et Tyler McVicker, deux dataminers qu’on ne présente plus lorsque l’on parle d’Half-Life 3, ont en effet profité des récentes mises à jour de Counter-Strike 2 et Deadlock pour aller farfouiller dans les codes du moteur maison de Valve, le fameux Source 2. Et cette fois encore, ils en sont alors revenus avec une nouvelle salve d’informations on ne peut plus intéressantes sur Half-Life 3 qui, rappelons-le, aurait pour nom de code « HLX ». Bien sûr, précisons quand même avant toute chose qu’il ne s’agit-là que de rumeurs. À prendre avec des pincettes, donc.

Cela étant dit, passons maintenant aux découvertes de nos deux dataminers. Tout d’abord, ces derniers commencent par réitérer une information déjà révélée par le passé, à savoir qu’Half-Life 3 devrait disposer d’une physique réaliste et donc plutôt lourde. Il serait notamment question de la présence de mécaniques thermodynamiques, d’une vraie simulation des véhicules, mais aussi d’un système de vent dynamique qui pourrait avoir un impact sur le gameplay. D’ailleurs, Half-Life 3 s’accompagnerait même d’un système météorologique plus poussé qu’auparavant.

De la même manière, les éléments repérés dans le moteur semblent indiquer la présence d’armes dénuées de hitscans, dont les balles pourraient directement être affectées par les conditions de gravité d’une zone. Naturellement, Half-Life 3 devrait également disposer d’une IA améliorée, bien que ni l’un ni l’autre ne soient en mesure d’apporter plus de précision à ce sujet. Enfin, le retour des Thumpers et des Antlions semble d’ores et déjà se confirmer, au même titre que le support des mods, qui pourrait être disponible day one ou aux alentours du lancement.

© Valve

Le développement du jeu bientôt sur la fin ?

Le plus intéressant, cependant, reste assurément la présence d’une tonne de remaniements et de documentation dans le code qui, selon GabeFollower comme McVicker, pourraient être le signe qu’Half-Life 3 se trouve dans la phase finale de son développement. Le premier précise d’ailleurs qu’en l’état, certaines parties du jeu seraient d’ores et déjà terminées et ne demanderaient plus qu’à être peaufinées, ce qui expliquerait pourquoi les équipes de Valve oscilleraient actuellement entre plusieurs projets.

McVicker, toutefois, incite tout de même à se méfier à ce sujet. Car si une telle conclusion pourrait effectivement être appliquée à n’importe quel studio, il estime que cela n’est pas nécessairement le cas pour Valve, qui a une manière de travailler parfois très différente des autres. Il rejoint néanmoins GabeFollower sur le fait que certaines parties d’Half-Life 3 seraient maintenant terminées, et donc que le projet progresse bien. Reste maintenant à savoir quand celui-ci sera enfin officialisé par Valve, qui continue pour l’heure de nous faire douter de son existence…

Sources : GabeFollower et Tyler McVicker