Hier, Valve a lâché sans prévenir une petite bombe en annonçant pas moins de trois nouveaux hardware à venir courant 2026 pour accompagner le Steam Deck : la Steam Machine, le Steam Controller et le casque VR Steam Frame. Cela a donné à certains l'idée d'explorer plus en profondeur la page de Valve sur Steam. Ce qui a mené à une découverte laissant suggérer un potentiel leak de la très longue arlésienne qu'est Half-Life 3, a priori actuellement en développement actif dans les laboratoires de Black Mesa.

Une fuite de Steam laissant enfin une place au légendaire Half-Life 3 ?

Avec l'annonce de trois nouveaux hardwares, Valve a enfin prouvé au monde que la société de Gabe Newell sait finalement bien compter jusqu'à 3. En parallèle de tout ce nouveau matériel à venir l'année prochaine, on sait que le studio travaille sur un nouveau jeu encore non annoncé, nom de code HLX en interne, qui tend à suggérer qu'il s'agirait bien du tant attendu Half-Life 3. Selon de récentes rumeurs, les développeurs en seraient aux dernières étapes de sa production, à savoir le peaufinage de l'ensemble, et la création d'une bande-annonce qui pourrait sortir pas plus tard que ce mois-ci.

En attendant de voir si ces folles rumeurs relatives à Half-Life 3 se confirment, certains ont remarqué un détail intéressant sur la page Steam de Valve suite à l'annonce de ses trois nouveaux hardwares. Sur celle-ci, on remarque en effet une curieuse anomalie en allant dans l'onglet « Prochaines sorties », puis dans la rubrique « Jeu ». Sur la gauche, l'interface indique qu'il existe deux titres dans cette catégorie. Or, le seul actuellement visible est Deadlock, le hero shooter/MOBA actuellement en développement chez Valve.

La société de Gabe Newell aurait donc bien un autre jeu en développement en parallèle de Deadlock, qui plus est dans la catégorie « Action ». Au vu des dernières rumeurs en ce sens, il apparaît plus que probable que ce « jeu caché » ne soit autre que Half-Life 3, ou en tout cas le fameux jeu portant le nom de code HLX en interne. Si l'on en croit les derniers bruits de couloir, Valve ne devrait pas tarder à se fendre d'une annonce en bonne et due forme à ce sujet. On croise donc les doigts pour qu'un rêve vieux de plus de 20 ans devienne enfin bientôt réalité.

© Valve

Source : Valve sur Steam