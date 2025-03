Après une interminable attente, les choses semblent sérieusement se confirmer via un leak pour Half-Life 3, et ça s'annonce véritablement énorme pour le retour du FPS culte de Valve.

Plus de vingt ans après la sortie du légendaire second opus et un effroyable cliffhanger dans son Episode 2, la mythique arlésienne qu'est Half Life 3 pourrait enfin sortir bientôt, si l'on en croit d'insistants leaks et rumeurs ces derniers mois. Gabe Follower, un insider particulièrement fiable s'agissant des coulisses de Valve, nous revient d'ailleurs avec une nouvelle vidéo à son sujet qui met vraiment l'eau à la bouche.

Half Life 3 ou l'apothéose tant attendue pour le FPS mythique de Valve ?

Cinq ans après Alyx, qui reste encore aujourd'hui le tout meilleur jeu VR jamais créé, tout porte à croire que Valve a enfin appris à compter jusqu'à trois, et que Half Life 3 va contre toute attente bientôt devenir réalité. Si l'on en croit Gabe Follower, spécialiste de la troupe de scientifiques fous sous la férule de Gabe Newell, ce troisième opus extrêmement attendu, pour l'heure seulement connu sous le nom de code HLX, arriverait à la fin de son développement. Pour rappel, celui-ci aurait récemment fait l'objet de phases de playtest auprès des amis et familles des développeurs.

Half Life 3 serait maintenant, selon Gabe Follower dans ses dernières phases d'optimisation et d'upscaling. L'insider cite pour cela de nouvelles lignes de code découvertes dans les systèmes internes de Valve. On y retrouve notamment des commandes de console pour ajuster le comportement des PNJ et de l'IA, ou encore des textures déformables ou un système de cheveux dynamique. Cela laisse sous-entendre qu'Half Life 3, ou du moins HLX en interne, devrait proposer des interactions complexes avec les PNJ, ainsi que quelques jolies prouesses graphiques.

Toujours d'après Gabe Follower, il serait bien question du véritable troisième opus tant attendu, qui marquerait la fin de l'histoire de Gordon Freeman. Il s'agirait donc bien d'un épisode final pour ce pan de l'histoire de la franchise, sans extension ou Episode comme le second opus, ni terrible cliffhanger. Si ce que l'insider annonce s'avère juste, Valve devrait bientôt se fendre d'une annonce officielle autour d'Half Life 3. Alors que le Summer Game Fest 2025 approche à grands pas, pourrait-il s'agir d'une énorme cartouche que Geoff Keighley garde précieusement en réserve ? On croise les doigts, pied-de-biche et Gravity Gun à la main.

Source : Gabe Follower sur YouTube