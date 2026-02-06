Half Life 3 finira-t-il par être officialisé un jour, ou est-il voué à rester un simple rêve pour les fans ? En attendant de le découvrir, les indices à son sujet continuent de se multiplier.

Les fans de Fallout n’en peuvent peut-être déjà plus d’attendre après les remasters de Fallout 3 et New Vegas, qui ne cessent de faire parler d’eux depuis plusieurs semaines, mais cela n’est sans doute rien à côté de ce qu’endure la communauté Half Life depuis des années. En effet, on ne compte aujourd’hui plus le temps qui a passé depuis l’émergence des premières rumeurs concernant l’existence d’un potentiel Half Life 3, révélée par de nombreux leaks au fil du temps. Et cela continue d’ailleurs avec une énième découverte.

De nouvelles traces d’Half Life 3 ont encore été repérées

Comme révélé par Gabe Follower sur X, un compte réputé au sein de la communauté Half Life, une nouvelle mise à jour de Deadlock semble encore une fois se faire le témoin de l’existence du troisième opus au sein de chez Valve. Car ce dernier a beau n’avoir fait l’objet d’aucune annonce officielle jusqu’à présent, cela fait un long moment maintenant qu’il se murmure qu’Half Life 3 serait développé sous le nom de code « HLX » en interne. Un nom que l’on retrouve encore une fois mentionné dans le code du hero-shooter, actuellement disponible en accès anticipé.

Bien sûr, il est alors difficile d’en savoir davantage sur le sens de cette découverte, puisque les lignes de code en question ne nous apprennent rien de très concret sur ce potentiel nouvel opus. Mais pour les fans d’Half Life, cela prouve néanmoins une chose : que malgré le silence à toute épreuve de Valve à ce sujet, le jeu reste en développement actif. D’ailleurs, il y a quelques jours encore, Gabe Follower assurait que la conception d’Half Life 3 avait passé une nouvelle étape majeure, qui la rapprochait désormais davantage de sa finalisation.

Encore une fois, insistons néanmoins sur le fait que tout ceci relève de la rumeur. Car malgré toutes les informations qui ont pu émerger au cours des années passées, l’existence d’Half Life 3 n’a toujours pas été ne serait-ce qu'évoquée d’une quelconque manière de la part de Valve. Mais peut-être l’éditeur attend-il le lancement de sa fameuse Steam Machine pour pouvoir faire d’une pierre deux coups ? C’est l’une des théories qui tourne depuis quelques semaines. Reste à voir si elle se vérifiera… en tout cas lorsque Valve aura enfin surmonté ses problèmes de composants.

Source : Gabe Follower