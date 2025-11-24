Half Life 3, c’est le mirage absolu du jeu vidéo. On en parle depuis des années, on y croit, puis on n’y croit plus, puis on y revient. Pourtant, ces derniers jours, l’espoir reprend doucement. Et ce n’est pas un simple post anonyme sur un forum. C’est Mike Straw, insider plutôt respecté, qui continue d’affirmer que Half Life 3 doit être révélé cette année. Il ne parle pas de “possibilité”. Il parle d’un plan qui existe, et qu’il pense toujours d’actualité.

Half Life 3, une grosse annonce bientôt ?

Dans le dernier podcast d’Insider Gaming, Mike Straw a répété ce qu’il dit depuis plusieurs semaines. Pour lui, Valve prévoit une révélation de Half Life 3 d’ici la fin de l’année. Il va même plus loin. Il explique qu’il aurait une date précise. Sauf qu’il refuse de la partager. Et là, sa logique est simple. Il pense que Valve a mis en place ce qu’on appelle un “canary trap”. En gros, une technique qui consiste à donner des dates légèrement différentes à plusieurs personnes en interne. Si l’une de ces dates fuite, il devient alors très facile d’identifier la source. Donc, selon lui, s’il balance la date, il met quelqu’un en danger chez Valve. Résultat, il garde l’info pour lui. Mais il insiste sur un point. Il croit toujours à un reveal en 2025.

Évidemment, dès qu’on parle de grosse annonce et de fin d’année, tout le monde pense aux Game Awards.

Pour Half Life 3, Mike Straw reste prudent. Selon lui, Valve n’annoncera probablement pas le jeu directement pendant la cérémonie. Ce n’est pas vraiment le style de la maison. Le studio aime contrôler son timing, son message, et surtout son propre espace médiatique. En revanche, il évoque un scénario un peu plus subtil. Half Life 3 pourrait être révélé avant, lors d’un événement dédié ou d’une simple vidéo publiée par Valve. Puis ensuite, revenir aux Game Awards avec une nouvelle bande-annonce ou une séquence de gameplay plus longue. Cela permettrait deux choses. D’abord, offrir à Half-Life 3 son moment à lui, sans partager la lumière. Ensuite, profiter quand même de la vitrine géante que représente le show de Geoff Keighley.

© Valve.

Une méthode qui rappelle Half-Life: Alyx

Ce qui rend tout ça crédible aux yeux de la communauté, c’est que Valve a déjà fait quelque chose de très similaire. Avant l’annonce d’Half Life: Alyx, plusieurs insiders parlaient déjà de dates, de fenêtres de reveal, de changements de plans. Certains expliquaient avoir reçu des infos différentes d’une source à l’autre. Avec le recul, beaucoup pensent que Valve testait déjà ses canaux internes. Un peu comme aujourd’hui. Cette façon de faire correspond bien à la culture de Valve. Très peu de communication. Beaucoup de secret. Et une obsession pour le contrôle de l’image au moment où tout devient officiel. Bref, ça pourrait être aussi le cas pour Half Life 3.

