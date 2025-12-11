Gordon Freeman reviendra-t-il un jour sur le devant de la scène vidéoludique ? C'est un question que se posent depuis des années de nombreux joueurs qui ont goûté à la licence de Valve, parfois dès les premiers opus sortis à la fin des 1990's. Les bruits de couloir ravivent depuis un moment la potentialité d'un Half Life 3. Cela dit, si beaucoup y croient, il ne faudrait peut-être pas s'emballer tout de suite et rester patient pour ne pas être trop déçus.

Half Life 3 fera-t-il l'impasse sur ce grand événement ?

Un rendez-vous de taille pour toute la scène vidéoludique nous attend cette nuit. En effet, à 1h30 (heure française) débuteront les Game Awards 2025. La grande cérémonie de remise de prix viendra récompenser, comme à chaque édition, les jeux vidéo qui ont laissé leur empreinte sur cette année. Mais c'est aussi un moment très attendu, car c'est là que sont annoncés les plus grosses sorties à venir. Dès lors, certains espèrent y voir Half Life 3 pour la première fois.

Cet espoir n'est pas sorti de nulle part. Ces derniers temps, les leaks autour du jeu se sont multipliés. D'après les informations partagées çà et là sur la toile, Half Life 3 en serait à un état de développement très avancé. Certains évoquaient même le travail des équipes sur une bande-annonce. Alors, quoi de mieux pour la présenter que les Game Awards 2025 ?

Sauf qu'un leaker plutôt réputé autour de la licence vous invite à mesurer vos attentes. Tyler "Hype Merchant" McVicker, qui avait mis en lumière un projet de remasterisation de HL2 il y a quelques années, partage ses impressions sur les réseaux sociaux. S'il rappelle que que le nom de code « Half-Life Xen » mentionné dans certains leaks était véritablement employé pour parler du second opus pendant son développement par Valve, il reste prudent. Comme Mike Straw d'Insider Gaming, il doute fortement que Half Life 3 se montre aux Game Awards. Mais, contrairement au journaliste, il ne voit pas une annonce pour 2025. Pour lui, il s'annoncerait plutôt en 2026. Alors, ce soir, attention à la déception si vous attendez trop le jeu de Valve.