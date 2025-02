Les joueurs PC nostalgiques attendent avec impatience depuis de très nombreuses années un potentiel Half-Life 3, et il semble que ça bouge à nouveau chez Valve. Que peut-on en apprendre ?

La communauté des joueurs est en effervescence après la découverte d’un nouvel identifiant sur SteamDB. Un jeu non annoncé de Valve vient d’apparaître avec un serveur multijoueur. Et forcément, beaucoup pensent immédiatement à Half-Life 3. Bonne surprise au rendez-vous ?

Half Life 3 en route ?

L’information vient de SteamDB, une plateforme qui surveille les mises à jour de Steam. Un utilisateur de Reddit, u/Stannis_Loyalist, et le créateur de SteamDB, xPaw, ont repéré un nouveau jeu signé Valve avec un mode en ligne. Immédiatement, les théories ont fusé sur Half Life 3.

Beaucoup se demandent si ce projet pourrait être "HLX", un jeu dont des leaks avaient évoqué l’existence l’an dernier. Selon certaines rumeurs, Valve aurait commencé à tester un successeur direct à Half-Life 2: Episode Two, mais sans réalité virtuelle cette fois-ci. Half Life 3 ?

Un détail intrigue particulièrement les fans : ce nouvel appID est lié à un serveur multijoueur. Cela soulève plusieurs questions. Est-ce un troisième jeu avec un mode Deathmatch, à l’image des précédents volets ? Ou s’agit-il d’un jeu purement en ligne, à la manière de Counter-Strike ?

Un mode multijoueur ou un jeu inédit ?

L’ajout d’un mode en ligne ne serait pas une première pour Half-Life. Les deux premiers jeux avaient déjà un mode Deathmatch, et des mods comme Sven Co-Op ont prouvé que le multijoueur pouvait fonctionner dans cet univers. Mais Valve pourrait aussi surprendre tout le monde en travaillant sur un tout nouveau jeu. D’autant plus que certains experts rappellent que l’appID de Half-Life: Alyx était déjà dans les bases de données trois ans avant son annonce officielle. Si ce projet était vraiment Half-Life 3, il aurait peut-être dû apparaître bien plus tôt sur SteamDB.

Comme toujours avec Valve, il est difficile d’être sûr de quoi que ce soit. Half-Life 3 a longtemps été un mirage, une attente sans fin pour les joueurs. Ce nouvel appID est-il le signe qu’une annonce approche ? Ou simplement un projet interne qui n’aboutira jamais ? Pour le moment, rien n’est confirmé. Une chose est sûre, Valve prépare quelque chose de multijoueur. Un HL3 avec un mode Deathmatch ? Un nouvel univers en ligne ? Ou peut-être une toute autre surprise ?

Source : SteamDB