Les rumeurs autour de Half Life 3 n’en finissent plus. Et pourtant, elles fascinent toujours autant. Le jeu n’a jamais été annoncé officiellement, mais il hante l’imaginaire collectif depuis plus de vingt ans. Cette fois, c’est un concept artist travaillant avec Valve qui relance la machine à fantasmes.

Une confidence qui fait du bruit pour Half Life 3

Son nom ? Evgeniy Evstratiy. Il collabore actuellement avec Valve, notamment sur Deadlock, un projet multijoueur encore non dévoilé au grand public. Invité dans le podcast russe CG Voices, il a lâché une petite bombe : « J’ai été dans la pièce où Half Life 3 a été fait. » Alors non, il n’a pas vu le jeu tourner. Pas de trailer secret, ni de prototype en action. Mais il a vu les bureaux, les ordinateurs, les tableaux remplis de notes. De quoi enflammer l’imagination des fans.

Il le dit lui-même : ce n’est pas la première fois que Valve s’attaque à Half Life 3. Et ce n’est pas parce qu’un projet existe aujourd’hui qu’il aboutira un jour. Le studio a déjà démarré plusieurs versions du jeu par le passé, pour mieux les abandonner ensuite.

Mais alors, pourquoi cette info fait autant parler ? Parce qu’elle s’ajoute à une longue série de petits indices. Et que chaque détail, aussi mince soit-il, rallume l’espoir. Pour de nombreux joueurs, Half Life 3 est plus qu’un jeu. C’est un rêve, une légende.

© Valve.

HLX, Deadlock… et les théories qui s’enchaînent

Ce témoignage tombe d’ailleurs à un moment intéressant. Depuis quelques mois, des références au nom de code HLX apparaissent dans les fichiers de certains jeux Valve. Et justement, Deadlock, le jeu sur lequel Evstratiy travaille contient aussi ces fameuses lignes de code. Est-ce un hasard ? Une coïncidence ? Ou le signe que quelque chose se prépare pour Half Life 3 ? Impossible à dire. Valve, fidèle à son habitude, ne confirme rien. Ne dément rien non plus.

Pour rappel, le dernier vrai chapitre de la saga remonte à 2007. Depuis, seul Half-Life: Alyx est venu combler partiellement le vide. Et même s’il a été acclamé, beaucoup espèrent encore un Half Life 3 en bonne et due forme. Alors oui, on tient peut-être une piste. Mais comme toujours avec Valve, mieux vaut garder la tête froide. Entre les projets internes, les essais avortés et les NDA, il est difficile de savoir ce qui se passe réellement derrière les murs du studio.

Source : reddit